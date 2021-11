No permitiré que ningún funcionario saquee y se enriquezca: Ahued

El alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, asegura que la suya será una administración municipal que no va a agraviar a los xalapeños, en la que no se permitirán los actos indebidos ni atropellos y con la que la ciudadanía se sentirá bien representada. Apunta que pondrá todo de su parte para conciliar entre todos los sectores de la sociedad a fin de que Xalapa no sea un ring de pleitos, sino que se consolide como una ciudad culta, preparada y conciliatoria. “No vamos a atacar el presupuesto para enriquecernos, no lo permitiré. Eso no ha sido ni será nunca mi estilo”, apunta.

Entrevistado en su oficina en la que ya prepara el equipo de trabajo que habrá de acompañarlo en la administración municipal a partir del primer día de este 2022, Ahued Bardahuil reconoce que será muy cuidadoso al escoger a la gente con la que va a colaborar. Quienes acepten los cargos públicos, apunta, lo harán con el compromiso de mantener siempre ética profesional y responsabilidad moral en sus actos. “Yo no seré tapadera de nadie, no lo he hecho nunca y no es, creo lo que se merece Xalapa”, advierte.

A un mes y medio de ocupar el gobierno municipal, Ahued Bardahuil asegura que ya cuenta con un programa preliminar de infraestructura, equipamiento y servicios que se requieren en Xalapa y anticipa que desde el primer día se llegará a trabajar y no “a ver qué se tiene que hacer”. Para eso, reconoce que ya se cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado además de la participación de la sociedad y el sector productivo de la ciudad. “Hemos trabajado desde que terminó el proceso electoral y lo hemos hecho muy intensamente para llegar preparados”.

VOY A ENTREGAR BUENAS CUENTAS

Ricardo Ahued Bardahuil, se prepara para volver a ser alcalde de Xalapa. Sentado en la oficina de transición, el político y empresario ya piensa en las personas que habrán de conformar su equipo de trabajo. En unos días, un pequeño grupo de sus colaboradores ya capacitado comenzará a preparar el proceso de entrega- recepción con aquellos que designe el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero y el 1 de enero arrancarán de manera formal a trabajar. En tanto eso ocurre, Ahued Bardahuil asegura que una de las condiciones que ha puesto a quienes acepten trabajar con él es que sean responsables de sus actos y que respondan a la confianza que les deposita no solo él sino de todos los xalapeños. “Yo no soy tranza ni soy rata, por eso tengo la calidad moral para impedir que alguien de mi equipo lo sea. Y si a alguien le brindo la confianza y comete un ilícito no va a contar conmigo, al contrario, me voy a sentir decepcionado”, señala.

Él mismo, dijo, trabajará de manera transparente para que sean las autoridades y la sociedad las que le señalen en caso de hacer algo indebido. Añade que, tras varios años en la administración pública, ha mantenido una trayectoria recta en la que nadie le ha podido señalar algún acto indebido y que así será su paso en el ayuntamiento capitalino. “Xalapa va a estar feliz. Voy a poner todo de mi parte y voy a cuidar mi salud para poder atender con humildad y con mucho carácter para resolver”.

Respecto a los señalamientos que se han vertido en algunos medios de comunicación, Ricardo Ahued asegura que siempre respetará el trabajo de las y los periodistas y utilizará las críticas para mejorar lo que no se esté haciendo en el gobierno. Advierte además que no habrá familiares suyos en la administración municipal y que no se tolerarán lujos ni derroches por parte de sus colaboradores. “Yo no quisiera ser la vergüenza de los que me acompañen en el proyecto por mis actos, tanto morales como en la responsabilidad municipal y también le pediré a las y los que nos acompañen que no lo sean. Yo tengo que entregar cuentas y salir de la administración feliz y en paz para ser reconocido y no insultado”.

AGUAS CON CMAS, ADVIERTE; REVISIÓN Y MANO DURA

El alcalde electo de Xalapa es claro y advierte “aguas con CMAS”. Y es que, reconoce que hasta el momento la mayoría de las quejas que ha recibido son contra de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento por lo que la revisará “con lupa”.

Tendremos que hacer una auditoría en el organismo y hasta donde tope. Tengo muchas quejas, demasiadas quejas de CMAS y no puede ser que esto continúe.

Ahued Bardahuil destacó que el agua es vital para las y los xalapeños por lo que es fundamental que no haya saqueos en la institución a fin de llevar a cabo las obras de infraestructura que se requieren para el abasto y saneamiento. “Sin duda, no hay otra, está en juego el abasto de agua y el saneamiento de Xalapa y la región”.

En ese sentido, se compromete a llevar a cabo una administración sumamente transparente en esta materia, pero también informa que solicitará de la ayuda de los integrantes de cabildo, tanto de Morena como de la oposición para vigilar juntos “peso por peso” que se gasta en el organismo operador de agua en Xalapa. “Ahí si vamos a poner orden, no puede seguir así (…) Si el gobernador nos está apoyando con obra no podemos tener un organismo que todo el mundo saquea”.

NO VOY A LLEGAR A VER QUÉ HACER

Electo como alcalde desde junio pasado, el representante de Morena explica que ha invertido estos últimos meses en elaborar un plan actualizado de las necesidades que tiene Xalapa de tal suerte que desde el primer día de su administración se comience a trabajar. De hecho, adelanta que el día 3 de enero, “antes de abrir las puertas municipales” va a comenzar con una obra de pavimentación con concreto. Aunque los detalles habrá de darlos a conocer posteriormente, adelantó que será un kilómetro de calle que se va a pavimentar gracias a la suma de esfuerzos entre vecinos y donadores de concreto de alta calidad, todo con la supervisión y verificación del Ayuntamiento de Xalapa.

Se trata, dice, del primer paso en el Programa de Desarrollo Municipal que ya se tienen trazados para su administración. Mientras muestra un documento en el que se detallan las necesidades de Xalapa divididas en delegaciones, Ahued Bardahuil adelanta que hay obras como las del puente de Miguel Alemán que requieren de mantenimiento mayores ya que tiene daños incluso estructurales mientras que hay otras calles en las que sólo se requiere mejorar la imagen urbana y señalización para dignificarlas. “Voy a intentar acabar con todos los baches, vamos a empezar en un trabajo intenso y lo vamos a hacer”.

El documento, realizado durante estos meses de trabajo, incluye un informe preliminar de infraestructura, equipamiento y servicios que contempla rubros como muros de contención, pavimentos, guarniciones, red de agua, drenaje sanitario, salud, seguridad, empleo, marginación y violencia familiar. “Es un trabajo muy intenso que nos va a permitir atender las zonas marginadas. Hasta ahora lo que más nos preocupa es la zona norte porque arroja una mayor cantidad de peticiones básicas, la calidad de vida es la más pobre de Xalapa”.

El alcalde electo asegura que para lograr todo esto es necesario involucrar a los diversos sectores de la población, así como hacer ajustes en los presupuestos de Xalapa. Por ello bajarle el gasto al capítulo mil de Servicios Personales y capítulo tres mil de Servicios Generales a fin de ser más eficientes en cada dirección.

“Vamos a pedir reducción de gastos en cada una, no va a haber lujos ni celulares, no vamos a permitir que anden choferes o gastos extras de vehículos. El parque vehicular del ayuntamiento se ocupará para lo que se debe. Prefiero pagar diésel y gasolina para los camiones de basura y para los operativos de servicios a que tengamos vehículos para los cuates o algunos que estén dando gastos extraordinarios”, advierte.

Adelanta que también habrá cambios en el organigrama municipal además de que su administración tendrá una amplia participación de las mujeres en los puestos públicos, con la mayor parte del gabinete integrado por personal femenino.