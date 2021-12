No puede haber gobierno confiable sin sociedad confiable

Al presentar a la sociedad xalapeña el Observatorio Ciudadano Integral de Xalapa, el presidente Raúl Arias Lovillo, destaca que no buscan cargos políticos sino simplemente servir a la ciudad.

En ese contexto, el ex rector de la Universidad Veracruzana, destaca que su objetivo será mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pues esto no depende únicamente de las autoridades sino de cada una de las personas que habitamos la ciudad.

Puntualiza que Xalapa tiene la característica que muy pocas ciudades tienen, al registrar a un gran número de profesionales de las diversas áreas del conocimiento, lo que puede ayudar a impulsar las políticas públicas a través de sus proyectos.

Una de las acciones del Observatorio, añade, será vigilar y sancionar la actuación de las autoridades municipales, pero también proponer soluciones a través de propuestas bien definidas.

El objetivo, reitera, es tener la ciudad que se tenía hace 30 años, en cuanto a seguridad, la que se puede recuperar con la participación ciudadana.

Reitera que ninguna de las personas que integran el organismo desea un cargo político, sino incidir en el fortalecimiento de la participación ciudadana.

El Observatorio trabajará con 39 políticas públicas locales de las que se desprenden el desarrollo económico, el crecimiento, empleo, capacitación, turismo, planeación urbana, agua limpia, acciones para el cambio climático, buena salud, educación de calidad, entre muchos otros temas.

Para lograr su objetivo, los integrantes del Observatorio se someterán a capacitación para convocar a la ciudadanía y ayudar al gobierno municipal a cumplir con su trabajo.

Los ciudadanos no pueden dejar de participar, puesto que no hay ningún gobierno que tenga la capacidad de hacerlo todo.

Asi, los ciudadanos deben comprometerse y participar en temas de seguridad, limpieza, salud, desarrollo económico, respeto a la fauna, equidad de género.

El gobierno hará lo que los ciudadanos no pueden de manera independiente y colectiva. No puede haber un gobierno confiable si no hay una sociedad confiable.