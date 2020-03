No quieren al PRI, pero que tal nos extrañan: Moreno Cárdenas

BOCA DEL RÍO, Ver.- Sin descartar alianzas con Morena o el PAN para las próximas elecciones, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que todos extrañan a su partido.

En entrevista aclaró que el tricolor está tratando de construir candidatos propios, pero no están cerrados a las alianzas con otras fuerzas políticas, siempre y cuando tengan proyectos en común que beneficien a los veracruzanos y mexicanos.

El PRI está trabajando para construir candidaturas propias con mujeres y hombres comprometidos de nuestro partido, pero en la competencia electoral se pueden hacer acuerdos, consensos, alianzas y coaliciones y partidos políticos que vayan con el mismo fin de que le vaya bien a Veracruz y México se pueden consolidar alianzas

Destacó que el PRI es un partido con mucha trayectoria e incluso aseguró que muchos ciudadanos lo extrañan.





Algunos dicen que no quieren al PRI, pero que tal nos extrañan, habría que preguntar (..) El estado más violento es Veracruz, es increíble

Sin embargo, al cuestionarle de si extrañaba a personajes como Javier “N”, argumentó, que los que cometen y faltan a la ley son las personas y no las instituciones por lo que sentenció que se deben castigar con cárcel.

“Al final del camino lo he dicho siempre con puntualidad, los que cometen y faltan a la ley son las personas y no las instituciones, por ejemplo, si un empresario comete un delito, no quiere decir que todos los empresarios sean corruptos, si un priista comete un delito, lo tiene que sancionar del partido político que sea, quienes fallan son las personas”, insistió.

En su gira de trabajo por la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, el líder nacional rechazó que los diputados del PRI estén al servicio del gobierno del estado.

El PRI no tiene jefe, el PRI obedece a una estrategia clara, que es el compromiso con los ciudadanos y cuando el gobierno tenga una buena propuesta que apoye, que respalde que sea en beneficio de la ciudadanía lo vamos a respaldar y cuando no lo vamos a señalar