No quieren centro comercial "Imperial Las Ánimas"; protestan vecinos y activistas

Este sábado, un grupo de ciudadanos y activistas realizaron una clausura simbólica de la construcción que se realiza del Centro Comercial "Imperial Las Ánimas" y bloquearon por unos minutos la calle Paseo de los Alpes de la misma zona.

Los inconformes señalan que el proyecto carece de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por lo que pidieron a las autoridades estatales y municipales hacer cumplir la ley.

Rafael Bravo presidente de la asociación civil Regalemos un Paraizoo aclara que se trata de un movimiento apartidista pues son ciudadanos, jóvenes universitarios, madres, padres e hijos, que están en desacuerdo con esa obra por el "golpe que esto significa al medio ambiente".

Detalla que se está atravesando una de las peores sequías en 30 años, no solamente en Xalapa sino en todo el mundo, además de que como asociación civil de rescate de fauna silvestre han recibido varios casos de ejemplares que han sido atropellados a causa del desplazamiento por la pérdida del hábitat.

"Algunas de las especies que nosotros hemos recibido han sido entre mamíferos por ejemplo tlacuaches, hemos recibido ardillas, armadillos, en esta zona se han atendido reportes del puercoespín que en algún momento fue atendido muy cerca de este sitio, son ejemplares que se están desplazando en la zona, serpientes, aves rapaces como búhos, tapacaminos".

Refiere que si bien se trata de propiedad privada y podrían realizar lo que deseen en su terreno, el impacto es para todos y la pérdida de vegetación, la resentirá toda la población.

"Son pulmones que tenemos y lo que exigimos no es que no se progrese o que no haya crecimiento económico sino que se haga con los planes de manejo adecuados, la Manifestación de Impacto Ambiental que lo muestren las autoridades es lo que estamos solicitando y que también evidencien el plan de manejo para las especies que se han encontrado".

Detalla que tras su posicionamiento la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha señalado que está investigando la situación, además de que han solicitado la MIA al Ayuntamiento de Xalapa.

"En este caso quien autoriza es la Secretaría de Medio Ambiente y el Ayuntamiento es el que le da seguimiento a todo esto, entonces estamos esperando la respuesta de ambas instituciones".

Explica que hubo una respuesta del empresario Manuel Fernández Ávila en sus redes sociales donde señala que esto es "politiquería" por lo que aclaró que si bien se trata de un acto político, es ciudadano y con el que muestran su desacuerdo ante el "hambre de poder y depredación que tienen los empresarios que buscan el crecimiento económico, pero a costa de un sacrificio que todavía nos va a salir más caro".

"Queridos amigos, nuestro grupo, FERCHE, seguimos invirtiendo en Xalapa, Las Animas, adonde iniciamos hace 50 años y hoy en dia, al igual que Guadalajara, Puebla, Monterrey levantamos el reto de mejorar la calidad de vida de mis coterraneos, sin importar envidias y politiqueria.

Hoy, Las Animas, es la nueva ciudad de Xalapa, desarrollada y construida exclusivamente por nosotros y amigos que conocen el prestigio familiar de mas de 130 años empresariales", escribió en sus redes sociales el empresario recientemente.

Por su parte Francisco Carmona Cortés de la asociación Pro Ambiental Xalapa señala que la preocupación es que el discurso es uno y los hechos otros, por lo que hace un llamado al secretario de SEDEMA, Juan Carlos Contreras Bautista y al alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil para que se revise el área de permisos y licencias de construcción, al señalar que podría haber un acto de corrupción.

"Porque no hay una observación por parte de Desarrollo Urbano, hacemos un llamado muy atento a José Torres Cházaro que es el director de Desarrollo Urbano, para que mande a su gente a trabajar, se ponga las pilas aquí y veamos cómo se otorgaron este tipo de permisos para este tipo de obras, son áreas particulares, pero hay normatividad, hay yemas que seguir en cuestión de reglamentos".

Además de actividad, se sumaron a la protesta algunos vecinos de la zona quienes aseguran que se está incumpliendo la ley con esa obra, por lo que piden una revisión de las autoridades.

"Clausurado, la sociedad civil organizada clausura simbólicamente este sitio ante la afectación ambiental y a la biodiversidad que causa con sus actividades y negligencias. La ruptura de este sello es una tradición a la tierra de los mexicanos. Fecha Xalapa, Ver. 14 de mayo de 2022", decía la lona que portaban los quejosos.