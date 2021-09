No quieren que hacienda sea donada o dada en comodato; ve en dónde

Córdoba, Ver. - El 95 por ciento de la ciudadanía no conoce la belleza de la Ex Hacienda de San Francisco Toxpan, de ser un espacio que funcionaba como bodega del Ayuntamiento e incluso como estacionamiento, hoy se habla de darse en donación al actual Gobierno Estatal, declaró Juan Antonio Téllez Ramírez, regidor segundo del Ayuntamiento.

"Es importante conocer los antecedentes de la Ex Hacienda, antes era un basurero y una cochera, posterior hubo inversión del gobierno federal y era empleado para eventos sociales donde la renta del espacio era de alrededor de 40 mil pesos".

Cabe mencionar que en una sesión extraordinaria de cabildo, celebrada la tarde del jueves 24 de agosto, de los 12 integrantes de este emitieron su votación sobre el tema de la donación que pide el Gobierno del Estado para preservar a la Ex Hacienda de San Francisco Toxpan, donde 8 ediles entre ellos la presidenta municipal de la ciudad, Leticia López Landero dieron voto a favor, hubo 2 en contra y 2 abstenciones entre ellas la del síndico del Ayuntamiento Javier Medina Rahme.

El edil Téllez Ramírez, quien en sesión extraordinaria de Cabildo voto en abstención para otorgar en donación por dos años el inmueble, señaló que la ciudadanía no tiene acceso a este lugar y cuando se trataba de eventos culturales y talleres se tenía que hacer un pago económico.

Recordó que mediante un documento firmado por el Secretario de Gobierno del Estado, Eric Patrocinio Cisneros Burgos se solicitó la donación del predio conocido como la Ex Hacienda de San Francisco Toxpan y de acuerdo al documento se buscará garantizar el mantenimiento y conservación del inmueble.

Reiteró que la donación será solo por dos años y espera que sea un espacio abierto para cultura, " nosotros como ediles desconocemos el proyecto es por ello que me abstuve, como consolación es una donación por dos años".

Téllez Ramírez, consideró que la donación del predio de la Ex Hacienda de San Francisco Toxpan es una falta de capacidad por la administración municipal.

Sobre el tema, el regidor sexto, Alfredo Riverón Mora, fue uno de los que votó en contra pues afirmó que la donación del predio de 29 mil metros cuadrados, en el documento no cuenta con los fundamentos y argumentos de peso para que se pudiera votar a favor de la donación toda vez que es patrimonio de los cordobeses.

Señaló que de darse en donación este inmueble será similar a lo del Mando Único pues este espacio en lo operativo el Ayuntamiento apoya.

Lo que sucedería es que la donación sería parcial a dos años como lo proponen y pasaría lo mismo que acabo de señalar

En el ámbito empresarial, Juan Francisco Castillo de los Santos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) señaló que la reacción de la ciudadanía ha sido contundente al rechazo, "hemos tratado de acercarnos con regidores y han dejado de responder, es una señal que no quieren dar la cara, la ciudadanía está en que no se debe de donar".

Enfatizó es que existen dudas pues no se tiene la información precisa pues se dice que puede ser donación o comodato.

Castillo de los Santos externo el tema de las donaciones donde ejemplificó a la Aeropista "Juan Antonio Perdomo", el Rancho el Faunito, espacio que se tiene a abandonado, "no sabemos cuál es la finalidad de las donaciones".

A través de redes sociales, regidores que habían dado su voto a favor expresaron tiempo después que no estarían emitiendo su firma, tal es el caso de la regidora décima Cecilia Tapia García donde en su red social se lee: "por este medio manifiesto que no firmaré el acta de cabildo realizado el día de hoy ( ayer jueves) en la que se le otorga el comodato al gobierno del estado, el predio de Nuevo Toxpan. La causa porque no lo haré es porque es que no se discutió con claridad tal asunto (...) ".

Finalmente, el mundo artístico y de producción, Salomón Hernández, productor musical de la ciudad de Córdoba, manifestó en un breve texto su opinión respecto al tema, externando que los espacios municipales se han vuelto imposible para la ciudadanía. "Los espacios se han ido haciendo cada vez más inaccesibles a los creadores culturales independientes de nuestra ciudad. El poner Toxpan en manos de gobierno del estado, podría volverlo aún más inaccesibles, si no, imposibles de utilizar, esto además del abandono y deterioro que ha tenido el espacio en varias áreas".

Asimismo declaró que Toxpan al igual que muchos espacios debería ser aprovechado para el desarrollo cultural y social de la ciudad, procurado y disfrutado plenamente por la ciudadanía, por tal motivo, al menos al momento percibo más desventajas que oportunidades en este hecho.