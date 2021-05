No reparan puente de Xico; sufren comerciantes

"XICO, Ver.- Con la advertencia de que “la seguridad del visitante corre por su cuenta”, turistas de diversos municipios del estado empiezan a regresar a la cascada de Texolo, esto tras el accidente registrado el pasado 12 de abril en donde una mujer cayó al vacío y perdió la vida tras desprenderse un par de maderos del puente colgante.

El incidente se dio unos días después de la reapertura de este punto de atracción turística luego de más de un año sin trabajar y cuando los prestadores de servicios comenzaban a generar recursos.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Antonio Morales Hernández, uno de los prestadores de servicios gastronómicos, pidió que la autoridad municipal se coordine con las de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el fin de restablecer el paso de este punto. “Que le echen ganas para dar solución, ya que no es tiempo de echarse culpas. Es por Xico", puntualizó.

El entrevistado explicó que se está habilitando una vía alterna por en el antiguo sendero para que los visitantes puedan llegar hasta la cascada, y disfrutar del agua que es lo que les gusta y lo que piden. Sin embargo, reconoció que no hay acceso por el puente y tampoco al mirador, en el que los visitantes de la tercera edad y aquellos que no pueden bajar podían esperar y observar la naturaleza. “No hay un espacio habilitado, sin embargo sí hay servicio en los restaurantes”.

A más de un mes del accidente, vendedores de la calzada principal han reabierto pues esta es su única forma de generar ingresos, no cuentan con salario y si no venden no comen, dijeron. No obstante, aquellos que vendían desde alimentos hasta artesanías dentro del paseo, muy cerca de la cascada de La Monja, no han podido volver a trabajar.

Con recursos conjuntos de prestadores de servicios, el Ayuntamiento local y otras colaboraciones, el sendero está al 50 por ciento, por lo que se espera esté listo en unas dos semanas más.

HABILITAN UN PASO IMPROVISADO

De momento, y con las lluvias, el acceso temporal que se habilitó para cruzar está resbaloso por lo que solo algunos miembros de las familias pueden bajar.

Morales Hernández explicó que los comerciantes no podían “cruzarse de brazos” y dejar que el turismo regresara ya que hay muchas personas que no sabían del accidente y cierre temporal del puente.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Por ello decidieron construir una calzada, a base de material como grava, arena y varilla.

En una lona advierten que la seguridad de cada visitante es propia mientras se mantienen las cintas rojas y amarillas que no permiten el paso al camino tradicional por el puente, que continúa como el pasado 12 de abril, sin ningún cambio.

Los prestadores de servicios y comerciantes creen que la reactivación económica no es de un “jalón” sino poco a poco, por lo que en el terreno que es parte propiedad privada y de la Comisión Federal de Electricidad se hace la calzada, la que ya fue anunciada en las redes sociales del Ayuntamiento xiqueño, por lo que las visitas se reactivaron y este domingo 22 de mayo se pudo ver a decenas de familias.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Por su parte, Elvia Suárez Estrada, quien tiene cuatro años trabajando para un restaurante de esa zona, aseguró que hasta el momento no ha podido regresar a trabajar y lo hará formalmente hasta la próxima semana.

Y es que, aunque el negocio en el que trabaja había reabierto apenas unas semanas luego de la pandemia tuvo que cerrar nuevamente tras el accidente, lo que le obligó a buscar trabajo en casas, pero no hay.