No representan liderazgos importantes, dice PRD tras salida de diputadas del partido

Xalapa, Ver. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se va a destruir tras la renuncia al partido de las diputadas Perla Eufemia Romero Rodríguez y Lidia Irma Mezhua Campos quienes se sumaron al grupo legislativo de Morena pues no representan liderazgos importantes ni tienen trabajo político afirma el dirigente estatal del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez.

Refiere que “no pasa nada” con su salida y que la historia las juzgará, por lo que, aunque no está de acuerdo, respeta su decisión aun cuando la ciudadanía votó porque el PRD tuviera representación en el Congreso local. Incluso señala que hay indignación de la base y quienes votaran por ellas porque no consultaron ni expusieron sus motivos.

Local El PRD pierde su bancada en el Congreso del Estado

“Por supuesto que no estamos de acuerdo en la decisión que las diputadas tomaron, pero aun así respetamos su decisión y lamentablemente muchos ciudadanos perredistas de todo el estado, dieron su voto para que tuviéramos voz en el Congreso, es un tema que las diputadas no supieron valorar y les deseamos mucha suerte que les vaya muy bien”.

No obstante, remarca que el PRD está de pie y que por fortuna las legisladoras son plurinominales, pues no ganaron una región ni distrito por lo que no tienen un liderazgo representativo importante.

“Por lo tanto no va a pasar nada, nosotros tenemos que reconstruirnos, seguir adelante, seguir trabajando porque sí merecemos un Veracruz mejor y ya la historia las juzgará, tendrán motivos muy grandes para haber tomado esta decisión para avisar si quiera porque en la política como en otras áreas de la vida hay que tener cuando menos agradecimiento y decir yo no estoy bien aquí, yo me retiro, muchas gracias y ahí nos vemos, se vale la diplomacia política, el respeto, la dignidad, pero bueno, les deseo lo mejor”.

Agrega que el PRD está hecho para esos retos y que la sacudida más grande que tuvieron fue cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se fue del PRD y con él un número importante de seguidores.

“Y aquí estamos vivos, decían que íbamos a desaparecer en el estado en las elecciones pasadas y mantenemos el 10 por ciento de la votación, fuimos el único partido que no perdió votos, hay partidos que perdieron medio millón de votos, otros 300 mil, otros 400 mil, inclusive Morena perdió arriba de 300 mil votos en comparación con la elección anterior y en el PRD se sigue manteniendo”.

Alcaldes

Recuerda que el PRD ganó 18 municipios en las pasadas elecciones, pero Morena está quitándole alcaldes a otros partidos como el Sol Azteca e insistió en que la historia pondrá en su lugar a cada quien.

“Porque traen una rebatinga al interior del gobierno queriendo demostrar quién tiene más control de presidentes municipales y de diputados locales, es una rebatinga que en nada ayuda a Veracruz, nada ayuda a la democracia y el desarrollo, la traen las esferas del gobierno y no solo es con el PRD, también con el Partido Verde y otros partidos”.