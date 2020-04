No se da por vencido: Siembra, cosecha y vende en las calles plátanos

Xalapa, Ver.- De las aproximadamente diez variedades de plátano que se dan en San Marcos de León, municipio de Xico, sólo dos tienen demanda: el roatán y el campechano, que se diferencian porque el primero es chato y el segundo más puntiagudo.

José Mapel, quien todos los días llega a Xalapa con el producto que siembra, cosecha y vende, dijo que sólo trae estas dos variedades porque cuando trae el manzano, guineo, bolsa, y tuna no se vende. A menos que se lo pidan para algún remedio lo trae, “sólo de encargo", agregó.

Oriundo de Martínez de la Torre, siempre ha convivido de cerca con las plantaciones de plátano que dan sombra al café.

Avecindado en San Marcos, José Mapel comentó que de no traer su producto diariamente a vender se echaría a perder y sólo podría utilizarse para abono o para las vacas lecheras, a las que se les da con sal para que puedan producir más leche.

Para él no hay días de descanso, pues el producto no sabe de “eso", con lluvia, sol o frío, don José viaja a esta ciudad con dos o tres rejas de las dos variedades que vende en pencas de entre 10 y 20 pesos, las que garantiza su calidad, ya que no se les aplica abonos químicos.

Es muy diferente el plátano que se produce en Martínez de la Torre, porque ese luego se echa a perder y no tiene la misma duración que el “criollo”, que aunque su cáscara se vea negrita está bueno, no se mancha ni se desbarata como el otro que también se diferencia en el precio, pues es más caro.

De regreso a su comunidad, don José aún llega a cortar el plátano, tarea en la que invierte unas tres horas para tener listo el que traerá al día siguiente, de no cortarlo a tiempo tendrá que lidiar con los robos.

En este tema dice que muchas veces no puede evitarlo y de los cuales lo que le molesta es que maltratan sus matas de café, pues les dejan caer las pencas y muchas veces las matas.

Esta temporada, concluyó el productor, es la más apropiada para sembrar las nuevas matas de las variedades roatán y campechano, que son muy nobles pues prácticamente producen todo el año, solamente que de octubre a febrero dan plátanos más pequeños por el frío.