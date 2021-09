No se debe creer todo lo que se dice, Magistrada Concepción quería ser visitadora: Magistrada presidenta

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, aseveró que su homóloga Concepción Flores Saviaga quería ser visitadora, por ello se aplicó su cambio de adscripción.

La magistrada Concepción Flores Saviaga, denunció que la removieron de la Sala Familiar para integrarla a la Sala de Visitadurías, pese a tener un amparo de inamovilidad.

Local No le crean a la magistrada Concepción, dice Isabel Romero

Ante ello, la magistrada presidenta afirmó que no le asiste la razón, pues al interior del Tribunal se pueden realizar cambios de adscripción.

"No crean en todo lo que ella comentan, es totalmente falso, a la Magistrada se le cambió la adscripción a una Sala de visitaduría porque ella andaba pidiendo hacer visitas y por eso se le cambió, es una excelente Magistrada", dijo.

Además, pidió a los representantes de los medios de comunicación y la población no creer en todo lo que la Magistrada declara.

"Ella lo dice, pero si ustedes se lo creen, bueno, pues ni modo, no le asiste la razón, se pueden hacer los cambios necesarios en el Tribunal, se pueden adscribir los magistrados a cualquier Sala", comentó

En torno a ello, afirmó no tener miedo a ser obligada a dejar la representación del Poder Judicial, tal y como sucedió con su antecesora Sofía Martínez Huerta.

Manifestó que en su caso sólo le propusieron quedarse en el internato, con lo que descartó ser la autora intelectual de la salida y la inhabilitación de Huerta Martínez de la función pública por cinco años.

"Es que yo no lo hice, a mí me nombraron y ya, me lo achacan a mí, pero no tuve nada que ver, estamos trabajando con total transparencia, con mucho, pero de verdad, mucho ahínco, no temo, de ninguna forma temo", expuso.

Finalmente, evitó confirmar si ella había presentado alguna denuncia penal contra Sofía Martínez Huerta a quien se le señaló de presuntamente desviar recursos del Fondo Auxiliar.

Sin embargo, comentó que "hay denuncias por ahí, las cuales serán resueltas por las autoridades correspondientes".