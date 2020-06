No se eliminará el uso de uniforme escolar en las escuelas

Xalapa, Ver.- La diputada federal de Morena, Tania Cruz Santos aclaró que el punto de acuerdo que presentó la semana pasada ante el Congreso Federal no busca eliminar la obligatoriedad de los uniformes escolares, sino que otorga una prórroga a las familias debido a la crisis económica que está ocasionando el Covid-19, no puedan adquirirlo para el próximo ciclo escolar.

A través de una trasmisión en sus redes sociales, la legisladora del distrito XI de Veracruz recordó que, en su carácter de secretaria de la Comisión de Educación, hizo el exhorto a la SEP y a sus homólogas en las 32 entidades para que las instituciones de todos los niveles educativos consideren opcional el uso de uniformes y se abstengan de solicitar artículos o materiales adicionales, lo anterior para contribuir a la economía de las familias mexicanas en el regreso a clases y por el tiempo que dure la pandemia.

No obstante, reconoció que esta iniciativa generó polémica entre sectores de la población que entendieron que se pretendía eliminar el uso de uniforme. Por ello detalló que lo único que se busca es que al inicio del próximo ciclo escolar se pueda ser más flexible y que las escuelas no les nieguen el acceso a los y las menores cuyos padres no tengan recursos para adquirir sus uniformes.

En algunas escuelas a veces les prohíben la entrada a los niños que no portan el uniforme, por eso hicimos este punto de acuerdo, para que los padres que no puedan adquirir su uniforme escolar no se les sea negado el ingreso a la institución. Lo hicimos solamente en el periodo de excepción que estamos viviendo por esta pandemia y solo para aquellos padres de familia que lo necesiten

La legisladora, quien integra la Comisión de Educación en la legislatura federal destacó la importancia que los uniformes tienen en las escuelas ya que les brinda identidad y seguridad a los menores; por ello indicó que aquellos padres de familia que hagan uso de esta licencia temporal estarían obligados a comprarlo una vez que tengan la posibilidad económica de hacerlo.

Confiamos que los padres saben la importancia que tiene el uniforme y en su momento cuando el padre de familia pueda tener la solvencia económica para comprar el uniforme lo pueda hacer para beneficio de sus hijos