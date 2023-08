Sin plazas laborales nuevas desde hace 20 años en Córdoba: CTM

Córdoba, Ver.-La creación de plazas laborales se ha frenado en la zona centro desde hace más de dos décadas, siguen las mismas industrias y no se ve un crecimiento en los próximos años quizá por falta de voluntad política señaló el secretario general de la CTM en la región, Jaime Anaya Romero.

Esta central obrera mantiene 5 mil obreros en su registro, han sido las mismas cifras desde hace 20 años.

Se trata de trabajadores que laboran en industrias de la región así como en los ingenios que son los que más plazas tienen, algunos empleos son temporales por zafra y otros tantos laboran solo para dar mantenimiento a las fabricas.

¿Qué industrias se encuentran en el corredor Córdoba-Amatlán?

En el corredor Córdoba-Amatlán de los Reyes se encuentran la metalúrgica 3M, Industrial Patrona, las empresas del grupo San Roke, una galletera, Forma Vitrum, entre las más importantes, de ahí los ingenios azucareros refirió el entrevistado.

El resto de las plazas laborales se distribuyen medianas y pequeñas empresas, pero el líder sindical reitera que no hay crecimiento. "Es una tristeza porque vienen hijos de obreros a dejar su solicitud, pero son ingenieros, licenciados o con alguna profesión, y pues acá solo trabajos que no son para ellos, y me dejan sus papeles pero no hay un trabajo para ellos".

Señaló que incluso cuando se acaba la zafra, mucha gente se va al norte del país, a trabajar al campo, en lo que llega la temporada de molienda de caña y es como regresan, "pero en una industria no hay plazas, no hay trabajo" agregó.

Esto los ha llevado a generar acuerdos con los industriales pues las prestaciones que reciben son buenas, sin embargo, los trabajadores ya no son tan exigentes como antes, es decir, al menos quieren conservar su trabajo.

Ayer, el vicepresidente de la Canacintra Córdoba, Alberto Bueno Ladrón de Guevara refirió que no se vislumbra un crecimiento en e sector industrial en los próximos años y ahora el líder de la CTM respaldó dicha declaración.

