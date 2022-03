No se necesitan amparos para recibir vacunas: Manuel Huerta

El delegado federal de los programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, expone que no es necesario ampararse o “gastar en abogados” para recibir la vacuna contra el Covid-19 y precisó que el gobierno federal, tiene abierta la plataforma de inscripción de adolescentes mayores de 12 años que tienen alguna comorbilidad.

Entrevistado a su llegada a la Jornada de Participación de los Gobiernos Municipales en la construcción del Bienestar, el funcionario federal lamenta que se esté haciendo “uso político” de la aplicación de las vacunas y precisa que el gobierno ven el tema de salud como un tema de cuestión pública.

Luego de que este martes se vacunara en Xalapa a menores que obtuvieron amparos mediante la gestión de la diputada Maryjose Gamboa, el delegado federal critica que a aquellas personas que se han aparecido “como si fueran los justicieros” y están engañando a la gente.

Local Vacunación para jóvenes será este martes en 100 municipios

“No hay necesidad de ampararse, no hay necesidad de gastar dinero en abogados, o de alguien quiera hacer uso político de temas de salud pública porque no se requiere un amparo, sólo se requiere subirse a la plataforma, demostrar que tienes comorbilidad y eres atendido”, dice.

Leer más: Vacunación anticovid tiene un 83% de avance en Veracruz: Manuel Huerta

El funcionario, destaca que la entidad cuenta con un rezago de alrededor del 17 por ciento de veracruzanos. Se trata, explica, de personas que pueden acceder al biológico, pero han decidido no hacerlo por lo que “sigue siendo un gran esfuerzo”.

Pese a esto, Huerta Ladrón de Guevara asegura que el Plan Nacional de Vacunación avanza “bien y de buenas” y que los datos colocan a Veracruz, por encima de las métricas nacionales en la aplicación de la vacuna de refuerzo contra Covid-19.