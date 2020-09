No se permitirá que funcionarios expongan a sus ciudadanos: Eric Cisneros

Veracruz, Ver.- El Grito de Independencia se hará de manera virtual sin importar que municipios estén en semáforo amarillo porque no se permitirá que alcaldes expongan a la ciudadanía declaró el titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.

Indicó que la instrucción del gobierno es que las fiestas patrias se desarrollen de manera virtual en toda la entidad.

“De manera virtual, sin la presencia de ningún ciudadano así lo va a hacer el Gobierno del Estado y es la orientación a todos los municipios, yo esperaría que todos acatemos esa medida y que no haya servidores públicos que expongan a los ciudadanos”, dijo.

Reiteró que no que se permitirá que algún servidor público exponga a los ciudadanos pese a que se encuentren en semáforo amarillo.

En ese sentido hizo referencia que algunos alcaldes han expuesto a su población durante esta emergencia sanitaria y citó el caso de Fernando Yunes Márquez presidente municipal de Veracruz.

Recordó que el municipio de Veracruz se adelantó a tomar medidas cuando la Secretaría de Salud aun no hacía las recomendaciones como cerrar el centro de la ciudad u otras acciones que se realizaron.

Consideró que aunque la toma de decisiones del alcalde fue aplaudida por la ciudadanía en general, ahora es la ciudad con más contagios y crisis económica.

Contrario a esto, destacó que en la ciudad de Poza Rica donde siguieron las indicaciones del gobierno, sus niveles de contagios han descendido y la población está regresando a la nueva normalidad.

“Hay servidores públicos que trabajamos para proteger a los ciudadanos y hay otros que trabajan para exponerlos eso es muy claro y la ciudadanía lo va viendo y calificando (..) quiero recordarles, sobre todo a los que aplaudieron que el ayuntamiento de Veracruz cerrara desde marzo cuando nosotros siempre estuvimos orientando a que no fuera así, aplaudieron y algunos dijeron que lo que no sobraba y abundaba no era malo pero ya vieron que sí, que no era necesario cerrar cuando no se necesitaba porque era un esfuerzo de mucho tiempo, expusieron por una temporada mayor a los empresarios, estudiantes y a la población en general”, agregó.

