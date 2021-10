No se prevén consecuencias negativas por reforma: TAMSA

De aprobarse la iniciativa de reforma energética propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador no prevén consecuencias negativas en el costo de las tarifas eléctricas para el sector industrial, así lo considera el director general de Tamsa, Sergio de la Maza.

“Yo creo que no, esperamos que no tenga ninguna afectación, la verdad es que está todavía en discusión en el congreso, yo creo que algunas cosas pueden ser modificadas o no, lo veremos en los próximos días, pero no esperamos una gran afectación”, opina.

Lo que sí, ve sano es que se haga la discusión pertinente en el Congreso y que se resuelva lo que corresponda.

“De alguna manera el estado rige un poco, de por sí ya la transmisión, la generación es lo que se había abierto y es lo que ahora está en discusión si regresa la rectoría del estado y yo creo que es sano que se haga la discusión y que se resuelva lo que corresponda”, comenta.

Sin embargo, Sergio de la Maza descarta que las modificaciones a la reforma energética se traduzcan en incrementos perjudiciales en el precio de la electricidad.

“Yo creo que el alza de los productos energéticos van más relacionados con el costo del gas natural que es el que ha sufrido en las últimas semanas y a nivel mundial ha subido el costo de la energía, yo creo que al final los factores que afectan al precio van a seguir afectando de cualquier forma”, señala.

Productividad

Por otro lado y por cuanto hace a la productividad de la factoría, el directivo de Tamsa, menciona que a partir de este año empezaron a recuperarse en la demanda de sus productos, luego de que el 2020 se vieron afectados como todas las industrias por la pandemia del Covid-19.

Este año hemos venido en franca recuperación y esperamos que se mantenga de aquí a fin de añoSergio de la Maza | director general de Tamsa

Recuerda que la empresa de tubos de acero ha logrado estabilizar sus exportaciones a Estados Unidos, Canadá, Medio Oriente, Venezuela, Colombia, entre otros.

Por el momento descarta incursionar en productos nuevos, luego de señalar que su producción es muy amplia y van caminando hacia la recuperación.