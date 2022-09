No se puede hacer del pobre un eslogan; iglesia católica

Xalapa, Ver.-El párroco de la Catedral Metropolitana de Xalapa, Roberto Reyes Anaya afirma que no se debe utilizar la figura y el nombre de pobre para todo, pues hay un pecado contra quienes están en esta condición cuando se le quiere usar y hacer un eslogan de él.

En la homilía de este domingo, ante la ausencia del arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, el sacerdote expuso que no es la riqueza la que provoca la condenación si no el apego a ella, el egoísmo que se vive, el de quererse sentir bien, necesitar abundancia y vivir la indiferencia hacia los demás.

Te puede interesar: Arzobispo de Xalapa pide orar por estudiantes que iniciarán clases

“El primero yo, después yo y a lo último yo, el pecado del rico es aquel del que nosotros pedimos al inicio de la misa y pedimos perdonarnos de pensamiento de palabra, obra y omisión, no es por el mal que hizo sino por un bien que dejó de hacer”.

Local Arzobispo pide orar por jóvenes que son víctimas de la delincuencia organizada; ¿qué más dijo?

Reyes Anaya remarca que el pecado del rico fue hacer invisible alguien que era “muy visible en la puerta de su casa”.

¿Qué opina la iglesia católica de quienes no apoyan a los pobres?

Agrega que es la indiferencia la que nos priva del reino de los cielos, porque aleja de nosotros la caridad y generosidad.

“Pero tampoco quiere decir que el pobre, por ser pobre llegará al cielo, sino también como vive su situación, su pobreza, no es la pobreza en sí, Jesús en muchas ocasiones dijo bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos”, sostiene.

Expone que muchas veces se juzga o se hace prejuicio de las personas y eso impide acercarnos o dejar que despierte la generosidad.

“A veces ante el pobre decimos ‘así está porque no trabaja, porque es un flojo’, Jesús no hace ninguna distinción en la pobreza de Lázaro, quién sabe si lo dejó su familia, lo abandonaron sus hijos o no tuvo hijos, o sufrió algún atentado, quedó discapacitado, quién sabe; sin embargo, es un pobre, pero en su pobreza no se la vive reclamando a Dios (…) el pobre es aquél que confía en Dios, que espera la providencia en Dios”.

Te puede interesar: Veracruz tiene deseo de paz, justicia y reconciliación: Arzobispo de Xalapa

Agregó que ambos, ricos y pobres van a morir y cuando venga el encuentro con Dios, “se va a develar lo que hicimos aun siendo pobres o ricos según la vida que llevamos y sobre todo la vida de caridad y generosidad hacia aquél más desfavorecido”.