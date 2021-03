No se puede ponderar la educación sobre la salud: Canaco Xalapa

No se puede ponderar la educación sobre la salud, asentó Carlos Arturo Luna Gómez, rector de la universidad IVES y secretario de la Canaco Xalapa, respecto al retorno a clases presenciales, ya que si no hay salud no hay nada, aunque por otro lado la educación no se puede parar porque un pueblo sin educación no toma las mejores decisiones.

Explicó que las escuelas particulares respetarán lo que la Secretaría de Educación de Veracruz les indique, las recomendaciones que les hagan las autoridades de salud y educación se van tasar en cuanto a la prudencia para tener un regreso paulatino presencial, no omitiendo que la modalidad híbrida llegó para quedarse, advirtió.

Añadió que cada una de las instituciones sea de educación básica o universitaria, tendrá que evaluar cómo será el regreso, pues en la educación básica pública hay entre 30 y 50 niños por salón, de ahí que corresponderá al padre de familia decidir. Es una dualidad donde se tiene que estimar la salud de la población, pero no se puede posponer la educación.

Respecto a la deserción escolar, dijo que el nivel de educación básica ha sido el más afectado por la pandemia, por lo que ya han tenido reuniones con la Secretaría de Educación de Veracruz debido a que en este nivel algunas escuelas de educación inicial han cerrado.

Concluyó que en la educación universitaria sí ha habido deserción, pero no a tal magnitud porque éstas ya habían invertido en tecnologías de la información para hacer llegar el conocimiento a través de las diversas plataformas, por lo cual este nivel está preparado para resistir estos embates, “es una cuestión de transición donde se está acostumbrado a la presencialidad y al día de hoy se pasa a la virtualidad”.