No se te olvide: usar cubrebocas ya es obligatorio en Xalapa

Xalapa, Ver.- En Xalapa ya es obligatorio el uso de cubrebocas y el gobierno municipal otorgará 300 mil de manera gratuita, dio a conocer el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quien advirtió que las empresas con actividades no esenciales que continúen abiertas serán sancionadas.

Hemos destinado un recurso especial para adquirir cubrebocas y se ha establecido un acuerdo con una empresa importante en Xalapa, una empresa textil, una de las empresas modelo y se ha logrado que ellos produzcan para el Ayuntamiento 300 mil cubrebocas para distribuirlos gratuitamente a la población de Xalapa

Durante la Sesión de Cabildo de este martes, el alcalde anunció que una vez que se entró a la fase tres de la pandemia por coronavirus, será obligatorio estar lavando y desinfectando las áreas públicas.

A partir de este momento se sancionará a los comercios que estén trabajando y que no sean esenciales, todos aquellos comercios tendrán que cumplir con las medidas que establece el gobierno federal

Quienes están en actividades esenciales tendrán que usar gel antibacterial para proteger a sus clientes y trabajadores.

Asimismo, se limitará el número de pasajeros en el transporte público y será obligatorio que los choferes usen cubrebocas y otorguen gel antibacterial.

“También se volverá más intenso el trabajo de perifoneo privilegiando las zonas más concurridas y la periferia de la ciudad”, añadió.

Dijo que se dará todo el apoyo al sector de salud, particularmente cuidando a los trabajadores del sector hospitalario. “Tenemos que cuidarlos, son ellos un sector fundamental y tenemos que hacer un reconocimiento público porque están en el frente de batalla de mayor riesgo”.

Ante la imposibilidad de cerrar tianguis y mercados, dijo, se está buscando la manera de imponer sanciones económicas para quien no respete las medidas y exhortó a los vendedores del parque Juárez que comúnmente formaban parte de éstos, a retirarse.

El Ayuntamiento les entregará despensas para poder superar este periodo en el que no tendrán ingresos, pero es inaceptable que se coloquen en un espacio público; no podemos, no va con nuestra lógica de reprimir y ejercer violencia, se les está exhortando de manera racional a través del diálogo, a través de la persuasión, es por su bien que se retiren de los espacios públicos

Añadió que el Ayuntamiento está destinando buena parte de sus recursos para poder suministrar a las familias, en su domicilio, las despensas y pidió no acudir a ningún espacio público para evitar aglomeraciones.