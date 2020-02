No se tomarán medidas extremas en Carnaval, pese a alerta epidemiológica

VERACRUZ, Ver.- Pese a la alerta epidemiológica que existe por el coronavirus, el Comité de Carnaval de Veracruz, mantendrá las medidas sanitarias que se aplican en años anteriores para esta festividad.

El presidente del Comité del Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, descartó que la congregación masiva en las actividades de la fiesta vaya a representar un riesgo, toda vez que no existe ningún caso registrado en la República Mexicana.

Sin embargo señaló que se estarán tomando las medidas sanitarias habituales para evitar riesgos de enfermedades y accidentes en la población.

Hasta el momento no hay ningún problema, pero en cuestiones de sanidad no vamos a permitir el uso de mascotas vivas, también la secretaria de salud que particular activamente de hacer exámenes de alcoholímetro a todos los conductores de tractor; cuidar higiene de los alimentos; que no haya tanques de estas cercanos a los paseos y en cuanto a la expedición de alimentos y bebidas

En otro tema, Pérez Fraga reportó que la colocación de gradas lleva un avance del 80 por ciento y estimó que quedará lista la próxima semana para comenzar con la supervisión de seguridad por parte de Protección Civil.

Señaló que en total serán 125 mil espacios, los que se estarán ofertando a lo largo del bulevar Manuel Ávila Camacho para apreciar los paseos carnavalescos.

En conferencia de prensa informó además que el próximo 19 de febrero a las 16:00 horas se efectuará el tradicional desfile infantil como parte de las actividades del carnaval de Veracruz.

El contingente estará integrado por más de 5 mil niños, maestros y padres de familia, quienes caminarán sobre la calle Independencia de la ciudad de Veracruz.

El desfile contará con seguridad suficiente para garantizar la integridad de los niños, incluso habrá sobrevuelo de helicóptero.

Estarán participando 22 escuelas federales, con mil 290 alumnos; 12 escuelas estatales, con 819 niños y niñas, así como los 14 CAIC del DIF de Veracruz, integrado por 585 pequeños, además de 5 escuelas de danza, con 125 alumnos.

Con en este desfile infantil y la Quema del Mal Humor dará inicio las fiestas carnestolendas de Veracruz, sostuvo el entrevistado.