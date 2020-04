No se trata de un periodo vacacional, estamos en cuarentena preventiva: SS

VERACRUZ, Ver.- La subdirectora de Control y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Guadalupe Díaz del Castillo, reiteró el llamado para no acudir a las playas durante este periodo de emergencia sanitaria que se estableció por coronavirus.

Pese a que se atraviesa el periodo de Semana Santa, la funcionaria aseveró que no se trata de un periodo de vacaciones, pues actualmente se estableció un periodo de cuarentena preventiva para evitar contagios de Covid-19.

No acudas a las playas, este no es un periodo vacacional y recuerda que todas las asociaciones religiosas cancelaron sus eventos masivos, es momento de estar en casa, acuérdate que la idea de estar en casa hoy es para que cuando nos reunamos no falte nadie

La funcionaria recordó que la población que debe cumplir con el resguardo domiciliario corresponsable son aquellos que enfrenten alguna condición de riesgo, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con cáncer, VIH o alguna enfermedad crónica.

Señaló que es necesario que todos estén al pendiente de los síntomas que puedan sentir para identificar si tienen la enfermedad; entre los que se encuentran fiebre, tos, dolor de cabeza, estornudos, malestar general, dificultad para respirar e irritación de la garganta.

En caso de detectar los síntomas la persona debe valorar si se encuentra en alguno de los grupos de riesgo antes mencionado, de ser así deberá de contactar a la línea que pone a disposición la Secretaría de Salud para recibir orientación a qué centro de salud acudir.

Si crees que tienes síntomas de Covid-19 lo siguiente que tienes que preguntarte es si perteneces a la población vulnerable de la pandemia (…), si presentas alguna de estas condiciones es prioritario y muy importante que recibas atención en centros de salud u hospitales, nosotros te podemos decir a cual acudir, llama al 800-012-34-56

En caso de que la persona detecta que presenta un malestar prolongado que ponga en riesgo su vida, deberá de llamar de inmediato al 911 para solicitar su traslado a un centro hospitalario

Sin embargo, en caso de no ubicarse en el grupo de riesgo y presentar síntomas leves, deberá aislarse permanentemente por los siguientes 14 días, tiempo en el que la enfermedad desaparecerá por sí sola.

Entre otras recomendaciones, recordó que se debe revisar que se cuenta con todos los medicamentos para atender la enfermedad en la que vives, en caso de padecer alguna condición crónica, así como elaborar un plan familiar en caso de emergencia.