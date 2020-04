No se usará de la fuerza pública para desalojar a turistas de las playas: Manuel Huerta

VERACRUZ, ver.- El delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, descartó que se contemple hacer uso de la fuerza pública para que las turistas atiendan la recomendación de no ingresar a las playas.

El funcionario indicó que la instrucción del Gobierno de la República es realizar labor de convencimiento, para que la población atienda las instrucciones preventivas para evitar contagios de coronavirus.

Ni es línea del gobierno federal, nunca vamos a actuar con la fuerza, nosotros además de respetar los derechos humanos de todos tenemos que hacer más labor de convencimiento y de raciocinio de todos, estoy convencido que esto va a funcionar

Huerta Ladrón de Guevara indicó que se descarta que en algún momento se impongan medidas de restricción que atenten en contra de los derechos humanos de la población, como podría ser el toque de queda.

Recordó que las acciones que se han implementado para prevenir contagios forman parte de decisiones que se toman en el Consejo Nacional de Salubridad, en donde participan especialistas de la Secretaría de Salud.

El gobierno federal ha definido primero que nunca vamos actuar por la fuerza, no vamos a entrar en toque de queda ni en restricción de derechos ciudadanos, todo va ser por la razón, todo es por el convencimiento

El funcionario dijo que la recomendación de quedarse en casa que emitió el Gobierno de la República ha sido acompañado de medidas de compensación para reducir las afectaciones económicas a la población.

En ese sentido, indicó que los gobiernos de los estados y los municipios deberán de implementar las acciones que consideren pertinentes para apoyar a la población más vulnerable, como son trabajadores sin ingresos fijos que subsisten de actividades como las ventas en las zonas de playas.

No le podemos decir a la gente quédate en casa si no tiene como sobrevivir a estos asuntos (…), así como el gobierno federal saca sus programas de apoyo a la sociedad, me imagino que el Gobierno del Estado, el Gobierno del Municipio tiene que sacar medidas que apoyen a estos sectores