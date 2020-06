No se ve pronto el regreso a la normalidad en Veracruz

El inicio de la llamada "nueva normalidad" no puede estimarse en el estado de Veracruz pero no se ve pronto, de acuerdo con especialistas. Para tener una verdadera certeza y estar inmunizados se requeriría de contar con la vacuna, lo que podría suceder a finales de este año o hasta 2021, pero por ahora, “tenemos que quedarnos en casa” .

El médico epidemiólogo, coordinador auxiliar de salud pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz Norte, José Artemio Cruz López, dijo que pensar en la nueva normalidad, es necesario seguir de manera puntual con las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud.

“Para que nosotros pudiéramos tomar una normalidad, la semaforización debería de llegar a verde: son cuatro colores. Sí es muy importante entender que para que una población esté libre de una enfermedad transmisible, debe haber un efecto de inmunización en rebaño, ¿qué quiere decir una inmunización en rebaño? Quiere decir que el 60% de la población ya cuenta con anticuerpos que ayudan al paciente o a la persona a que la enfermedad no genere síntomas en ellos y a su vez, ellos, no enfermen a alguien más”, detalló.

Explicó que para tener anticuerpos solamente hay dos formas: nos enfermamos o nos vacunarnos. “No sabemos qué grado vamos a tener de proyección para enfermarnos el 60% de la población, y no podemos invitar a la población a que salga y se enferme, porque no tendríamos la capacidad en la atención médica en ningún sistema de salud”, dijo.

Añadió que se tienen esperanzas que con los avances científicos, la colaboración internacional, a la cual México está sumado, exista una vacuna a finales de año o que en 2021 pudiera llegar para poder estar inmunizados y tener una seguridad, “y ahora sí regresar a una nueva normalidad; por lo mientras, tenemos que quedarnos en casa”.

Insistió en que si una persona realmente no tiene la necesidad de incorporarse a un área laboral o social, no tendría que hacerlo, sino que debería continuar con la sana distancia porque ello va a garantizar de que ese metro y medio entre persona y persona, disminuya la frecuencia de la transmisión o el riesgo de la enfermedad Covid-19.

“Evitar el hacinamiento en espacios, establecer horarios alternados de comidas, baños, uso de áreas comunes, porque va a ser inevitable y lo tenemos muy en cuenta que la población poco a poco empiece a regresar a una nueva normalidad, a sus actividades cotidianas, pero sobre todo con una responsabilidad. No se ve pronto”, sentenció.

No se está preparado para medidas

La "nueva normalidad" incluirá medidas que no eran tan comunes, pero en las que se ha insistido desde hace mucho tiempo con la llegada de enfermedades virales como la influenza. El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Veracruz, Salvador Argimiro Beristáin Hernández, dijo que el uso de objetos en exceso, como las joyas, que se puedan estar tocando con las manos y que puede contaminarse, pone en riesgo a la población porque, de acuerdo con estudios realizados los seres humanos se tocan la cara más de 50 veces al día.

“Entre ello tocamos nuestra boca, ojos, nariz, y si tocamos un objeto contaminado nos podemos provocar la infección”, dijo.

En el caso del cabello y vello facial como la barba y el bigote, dijo, la situación es muy similar, al ser parte de uno mismo, también es considerado como un área contaminada.

“De hecho el pelo es una de las áreas que más se contaminan, que más guarda las bacterias o virus y también por ser parte de uno mismo, es frecuente que nos lo estemos tocando; yo imagino que has observado a alguna persona o varón que tiene barba y juega con ella constantemente o que tiene solo bigote y está jugando con él constantemente, esto puede provocar que en el arrastre pueda llevarse bacterias o virus a las mucosas como puede nuevamente a boca, nariz y ojos”, añadió.

Un cabello largo y suelto, que está expuesto en el entorno del ambiente, se puede contaminar y con mucha frecuencia estar en contacto con los ojos o la boca.

De ahí que la recomendación —que no limitación— sea que si se trae el cabello largo se mantenga recogido para que no esté sobre la cara y si se tiene la costumbre de usar barba o bigote retirarlo o recortarlo debidamente, de tal manera que no esté en contacto ni con la nariz ni con la boca y evitar estarse tocando la cara, lo mismo sucede con quien porta joyas excesivas, pues el contacto es mucho.

Necesario, uso de mascarillas

Agregó que las recomendaciones que la población tendrá que seguir y que se ha insistido son el lavado de manos frecuente, mantener la sana distancia y en lugares donde se tenga que convivir con compañeros o personas, colocar barreras físicas como el uso de mascarillas.

En el caso del cubrebocas, dijo que éste se usa en situaciones muy específicas, lo que no significa que se deba tener todo el día, sino solamente ante la posibilidad de entrar en contacto con personas desconocidas o que pudieran estar enfermas.

Todo esto se está repitiendo constantemente porque esto es parte de esta 'nueva normalidad' que en salud tenemos que hacer y se le llama así porque tenemos que ir acostumbrándonos a esas situaciones, pero es algo que ya de por sí se ha tenido que llevar a cabo en otras ocasiones.

La entrada a la "nueva normalidad" para Veracruz, dijo, se está tratando todos los días por la federación y el estado, por lo que rechazó que exista una fecha estimada para ello.

Población debe ser responsable

De acuerdo con la médica general Rosa Angélica Torres Castellanos el regreso a la nueva normalidad dependerá de lo que haga la población, no solo el personal médico, sino la población en general y como personal de salud confían en que entre agosto y septiembre los casos de Covid-19 sean menos.

“Ha habido mucha desinformación y mucha gente no cree que exista el coronavirus, pero en realidad es una enfermedad, me ha tocado ver pacientes que mueren por la neumonía causada por el coronavirus, (…) Depende mucho de cómo se comporte la población, de qué tanto nos esforcemos por aplanar la curva”, dijo.

Sostuvo que dependerá de qué tanto las personas cumplen con lavarse las manos constantemente, eviten los saludos de beso o el uso cubrebocas que en algunos lugares es obligatorio para salir a realizar actividades esenciales.

Lo ideal, dijo, es que se usen los cubrebocas de tricapa, dado que los de tela no son tan efectivos, mantener la sana distancia y evitar las aglomeraciones. Aunque se espera que la etapa crítica concluya en agosto, si la gente sigue saliendo como ahora la situación se puede prolongar mucho más.