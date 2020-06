No será tocado Fondo para Atención a Víctimas

Xalapa, Ver.- El presupuesto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAIV) no se vio afectado con la disminución que se dio a nivel federal del 75% al organismo nacional, pues es un área prioritaria para el Gobierno del Estado, dijo su titular en el estado, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez.

Manifestó que la CEEAIV fue privilegiada aun con la situación económica que se enfrenta a nivel nacional por la pandemia por el Covid-19.

El gobernador tuvo a bien autorizar que el fideicomiso que se tiene en esta comisión que es para beneficio de las víctimas directas e indirectas, no fuera extinguido como lo hicieron con otros fideicomisos y eso es bastante apoyo para nosotros como comisión y, sobre todo, repercute en apoyo a las víctimas

Local Pese a errores, AMLO es la carta fuerte de Morena: investigador

Recordó que el Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral (FAARI) se administra a través de un fideicomiso, que aun cuando se había anunciado que algunos serían extinguidos, éste fue conservado.

No fue tocado, ni un peso fue tocado por parte de gobierno, porque obviamente el gobernador tiene muy claro que los grupos que se atienden a través de ese fondo son grupos sumamente vulnerables y estamos trabajando bien, no nos bajaron presupuesto y el fondo quedó intacto

El año pasado recibieron de ese fondo 80 millones de pesos y este año recibieron la misma cifra; en total éste es de 160 millones de pesos, mismo que ha sido aplicado para brindar los apoyos correspondientes establecidos en la ley con las reparaciones integrales a las víctimas.

Las reglas de ese fondo, subrayó, están muy claras para poder tener una mejor administración y que todas las víctimas tanto directas como indirectas puedan acceder.

El presupuesto de la CEEAIV este año fue de 20 millones, además de que reciben recurso de un programa especial federal de un millón 100 mil pesos, con lo que pudieron contratar 10 abogados para asesoría de las víctimas.

Local Arrasa el coronavirus a comercios xalapeños; no reabriría el 30%

No sé si para el siguiente año, a lo mejor el programa federal pueda tener algunas restricciones, pero yo creo que lo que son temas de víctimas de mujeres, de violencia, de la niñez, de los grupos vulnerables, van a ser temas que van a tener mucho cuidado en ver si bajan o no los presupuesto, pero estoy casi segura que no van a ser tocados. La prueba está en que aquí en el estado el fideicomiso no se tocó

Cada mes a través del programa de apoyo alimentario para víctimas de desaparición forzada y víctimas indirectas, la comisión está apoyando a más de 300 núcleos familiares, lo que se ha hecho desde el año pasado. En total en lo que va de 2020 han brindado apoyo a 2 mil 889 víctimas; 2 mil 618 mujeres y 271 hombres, dado que son ellas quienes más integran los colectivos de familiares de personas desaparecidas por estar en búsqueda de sus hijos e hijas.

“Aparte de eso tenemos los apoyos que la ley señala como los apoyos para viáticos, medicamentos, atención médica, etcétera, todo lo que la ley señala”, añadió.