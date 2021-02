“No somos empresas fantasmas”: Empresarios SOS

Xalapa, Ver.-Empresarios adheridos a la organización SOS, se manifestaron a un lado de Palacio de Gobierno para exigir al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que se les paguen los adeudos pendientes desde la administración de Javier Duarte.

El representante Jesús Castañeda Nevárez, dijo que, aunque el secretario de Finanzas y Planeación José Luis Lima Franco, dijo que empresarios no pudieron comprobar cerca de mil millones de pesos que reclamaban como deuda, ellos no son empresas fantasmas.

“El secretario de Finanzas dijo en la semana que habían aparecido empresas que pretendieron cobrar indebidamente un monto de mil millones de pesos, que no presentaron contratos, facturas, que no justificaron de alguna manera esto y que por eso es que no se ha pagado”, dijo.

Sin embargo, recordó que el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares les hizo lo mismo, descalificarlos; por lo que remarcó que, en su caso, tiene como probar los adeudos que se mantiene con ellos.

“Decir que somos empresas fantasmas y que por esa razón no se nos paga, nosotros venimos a decirle al gobernador que no somos empresas fantasmas, traemos contratos, facturas, toda la justificación de nuestros casos y aquí estamos. No somos fantasma, somos empresas reales”, dijo.

Expuso que tuvieron que salir de sus casas donde se cuidaban de la pandemia por el Covid-19 por necesidad porque son empresas legales y pueden dar la cara.

“No somos simulación de nada, y por otro lado también queremos demandar al gobernador que cumpla con su palabra porque él prometió que nos iba a pagar y miren cuánto tiempo ha pasado, más de dos años de esta administración y seguimos sin cobrar”, añadió.

Refirió que el secretario de Finanzas explicó que se han pagado más de 200 millones de pesos a proveedores, pero no se sabe a quiénes.

Precisó que la deuda con ellos era de 450 millones de pesos, pero ha ido disminuyendo, no porque se haya pagado, sino porque algunos empresarios ya entablaron procesos por la vía legal.

“Y en este momento no sabemos cuántos tenemos, pero el reclamo directo de quienes no hemos interpuesto ningún procedimiento legal, debe estar por alrededor de los 100 millones de pesos, porque los montos más fuertes se fueron por la vía legal”, abundó.