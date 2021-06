¿No te cuidas?, en una semana incrementaron traslados de pacientes Covid

Boca del Río, Ver.- En los últimos 7 a 10 días se incrementaron los traslados de pacientes con Covid-19, confirmó César Herrera, coordinador de Servicios Médicos de los Bomberos Conurbados.

Al hacer una comparación recordó que la Benemérita Institución llegó a tener días en los que no prestaban el servicio de traslado, sin embargo en la última semana están recibiendo de 3 a 5 solicitudes de traslados diarios.

“Si habido un incremento, no precisamente por el tema de las elecciones, simplemente ha aumentado el número de casos. De 7 a 10 días se han incrementado los casos. Puedo decir por ejemplo que llego un momento en que no teníamos casos reportados al 911 y ahorita ya empezamos a tener de 3 a 5 traslados diarios por Covid”, precisó.

El entrevistado coincidió en que la tendencia de contagios va hacia arriba y que mucho se debe a que la gente está relajando las medidas sanitarias.

“La gente se está confiando, se ve más aglomeraciones de personas, el no uso de las medidas sanitarias y esto aún continua y debemos tener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, higiene de manos y la sana distancia”.

César Herrera refirió que este incremento de contagios se está dando en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, luego de recordar que son las áreas de cobertura de esta corporación.

Paradójicamente las generaciones que no han recibido aún la vacuna, son las que más están descuidando las medidas preventivas.

Tan es así que la mayoría de los pacientes con probables síntomas de coronavirus que trasladan son personas de 40 de años hacia abajo.

El coordinador de Servicios Médicos de los Bomberos Conurbados enfatizó que si bien la vacuna es una protección para quien la tiene, no se puede garantizar que el riesgo de transmisión del virus no exista.

“Se está relajando la gente que no está protegida. El hecho de que no estés vacunado no significa que no te vayas enfermar, pero también puede darse el caso de que contagies. Y ahorita los grupos vacunados estamos hablando que son de 50 a 59 y mayores de 60. Sin embargo vemos en la calle grupos menores a esas edades que andan en la vía pública, en grupos, en la playa y sin sana distancia”.

Por ello lanzó un llamado a no relajar las medidas sanitarias pues aún faltan varios sectores de la población por inmunizar, por lo que el riesgo de contagio sigue siendo latente para todos.