¿No te vacunaste a tiempo?, podrás hacerlo después de octubre

Xalapa, Ver.- Los veracruzanos que por algún motivo no hayan acudido a recibir su vacuna contra Covid-19 en la sede y fecha que les correspondía podrán hacerlo en un periodo extraordinario previsto después del mes de octubre.

Lo anterior no aplica para adultos de más de 60 años ni embarazadas mayores de edad, quienes pueden hacer su registro en cualquier momento, en https://mivacuna.salud.gob.mx.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz informó que en octubre concluirá la vacunación a quienes voluntariamente hayan accedido a ser inoculados en el periodo establecido.

“Hemos dado muchas oportunidades a que la gente en cada tramo de generación se vacune. Acabado el esfuerzo, sí valoramos pasar por todos los municipios y comunidades”, indicó.

Explicó que llegado el momento en que se cierre la Campaña Nacional de Vacunación darán a conocer cuál será la estrategia masiva para que los rezagados se puedan vacunar.

Previamente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell expuso en conferencia virtual: “Si usted tiene 60 años de edad o más o tiene un familiar que está en esa situación y no se ha vacunado por la razón que sea —no se enteró, no quiso, no se decidió, le dio miedo en el momento pero hoy ya está decidida a vacunarse—, hágalo, sigue siendo bienvenido”.

Convocó a acercarse a los módulos cuando toque la vacunación en su comunidad o municipio.

Puntualizó que no importa si el domicilio no coincide con el de su identificación, lo importante es saber dónde se ubica en la actualidad para ser registrado en el centro de vacunación más cercano. Apuntó que el Covid-19 es “una enfermedad endémica que llegó para quedarse”.