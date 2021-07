No tiene 8 años y ya es emprendedora

Boca del Río, Ver.- Aún no cumple los 8 años y ya es toda una emprendedora que comercializa accesorios y productos para el cabello, galletas y hace ventas por catálogo.

Se trata de la pequeña Daniela del Rocío Rivera Galindo de 7 años de edad quien a decir de su mamá Gabriela Galindo Lechuga la idea del negocio empezó como una broma pues al no haber dinero suficiente para costear los gastos le dijo "ponte a trabajar".

Explicó que a raíz de la pandemia se quedó sin trabajo lo que ocasionó que no tuviera ya un salario fijo por lo que se le complicó poder costear los gastos de las actividades de su hija.

"Tenía mi trabajo y aparte mi extra haciendo otras cosas pero por la pandemia me quedé sin trabajo y tuve que improvisar metiéndole más a mi negocio de diseño y entrega de desayunos sorpresas, pero ya sin un sueldo fijo y el problema es que mi hija estaba en muchas actividades, entre ellas en un club de danza y llegó un momento en que los gastos de vestuario era demasiado y mi trabajo era intermitente a veces había y otras no, le dije de broma vende algo ponte a trabajar fue de relajo", detalló.

A raíz de eso la pequeña que en ese momento tenía 5 años empezó a ofrecer las galletas de una tía y la sorpresa es que las vendió todas y pidió más.

"Mi hermana que tiene un negocio de repostería le dio las primeras 20 galletas y yo no pensé que las fuera a vender pero mi sorpresa es que vendió todas y así se empezó a anunciar en mis redes personales ofreciendo galletas, luego se aventó con un producto de keratina y luego otros accesorios al grado que ya tuve que abrirle sus redes sociales para que la contactaran directamente, yo la ayude con el logo y se volvió la primera distribuidora de looch", destacó.

Es así que la pequeña se convirtió en la emprendedora más joven que a través de sus redes sociales se anuncia como Danylóoch y comercializa desde diademas y donas para el cabello, ketarina capilar, galletas y ventas por catálogo.



La menor expresó que se siente muy contenta de generar su propio dinero para comprar su vestuario y cumplir cada uno de sus antojos pero además de compartir sus ganancias con sus padres y su hermano. "Me tomé un tiempo en el grupo de danza pero sigo vendiendo, estoy muy contenta porque tengo mi nuevo producto que es la keratina para el cabello de muchos sabores, también vendo galletes y betterwere", dijo. La pequeña actualmente cursa el tercer grado de primaria y aseguró que todo lo que aprende en la escuela lo practica en su negocio.

"Todo lo que aprendo en la escuela lo llevo a mi negocio en especial las matemáticas porque ya se que si me compran dos productos tengo que multiplicar el costo, mi keratina cuesta 80 pesos y debo multiplicar con la tabla del dos si me compran dos productos y también debo sumar y restar para dar los cambios cuando me pagan con billetes", expresó la pequeña.