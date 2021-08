No tienen agua desde hace meses y bloquean en protesta

Córdoba, Ver.- Habitantes de Paraje Nuevo bloquean la "La Ruta colonial" carretera que conecta a Paso del Macho - Córdoba, debido a la falta de agua potable, la cual desde hace meses les ha sido suministrada por tandeos.

Pablo González, uno de los afectados, dijo que aproximadamente son 24 las comunidades las que no están recibiendo en forma el servicio, entre las que destacan Ojo de Agua, Atoyaquillo, Paraje Nuevo, California, Río Seco, Santa Ana, Gardenias, Torrecilla, Cacahuatal, San José de Gracia, Fraternidad, entre otras.

"En lo que va del año, hemos carecido de agua potable en 4 ocasiones y pasan de 15 días hasta un mes sin el servicio, en días pasados publicaron que ya iba a ver agua, pero no es verdad", denunció.

24 comunidades de Amatlán sin agua potable; bloquean carretera "La Ruta Colonial"

Con cartulinas de petición y una cuerda tendida de esquina a esquina ha sido bloqueada la Ruta Colonial por dicha problemática, afirman que no se moverán hasta que el presidente municipal, Eduardo Rojas Camacho se presente en el sitio para tener diálogo con ellos y llegar a un acuerdo.

"No es agua potable, está rústica, la sacan del pozo, no tiene filtro, es agua limpia si, pero no es potable, ahorita llevamos 15 días sin agua y eso nos afecta para higiene personal y de nuestras casas y más con lo de la pandemia".

Buscando hablar con las autoridades les dan muchas largas, sin embargo les dicen que la compostura de la bomba no ha finalizado.

Por otro lado, el director de Agua Potable de Amatlán de los Reyes, Bruno Ángeles Barojas, se encontraba a fuera de la caja de agua, a unos cuantos metros de la protesta, comentó que la madrugada de este jueves se metio la bomba al manantial de Ojo de Agua y que deberán de esperar aproximadamente 4 horas para que empiece a subir.

"Tenemos que esperar para luego empezar a repartir el tandeo a las localidades afectadas, las dos bombas se vieron afectadas por las lluvias".

Cabe hacer mención que carros cargados de azúcar están detenidos, lo que afecta la vialidad, se pide evitar la zona pues los protestantes afirman no moverse del lugar hasta que los atienda el alcalde.