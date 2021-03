No usen los ubers, piden taxistas veracruzanos

Xalapa, Ver.- Tras la detención en Xalapa de un conductor que habría utilizado las aplicaciones de Uber o InDriver para prestar el servicio de transporte público el pasado lunes, el líder de taxistas Gilberto Rodríguez reconoció la labor de las autoridades, pero también dijo que espera no se trate solo de acciones por tiempos políticos.

“Previo a una elección se empiezan a hacer las cosas de una manera —aparentemente— ordenada y adecuada. Esperemos no sea por tiempos políticos y la autoridad continúe con ese respaldo al taxista y al transportista comprometido con el Estado y con cumplir todas las normas, como lo marcan las leyes”, expresó.

El delegado en Xalapa del Movimiento Nacional de Taxistas también manifestó su pesar ante la situación del detenido, quien, dijo, creyó en una empresa extranjera que lo dejó desamparado.

“Es triste porque igual que nosotros es un mexicano, pero ahí está la prueba de que Uber no hace lo que supuestamente dice de apoyar a la gente. Uber promete que está amparado y bien respaldado pero es mentira, porque si no, la autoridad no habría actuado como lo hizo”.

En ese sentido, el también dirigente del Sindicato de Taxistas y Transportistas Unidos Xalapa, Grupo Fénix, desaprobó la mala información brindada a la ciudadanía en el sentido de que Uber podía trabajar en algunos municipios de la entidad.

Por otra parte, tal y como lo había expuesto con anterioridad, puntualizó que a los taxistas la pandemia los ha golpeado muchísimo: “En mi caso no he tenido la solvencia económica de poder liquidar una unidad. Estoy en espera de que en cualquier momento me la recoja la agencia. O comemos o ganamos”, indicó.

El líder reiteró su reconocimiento a las autoridades de Transporte Público y a los oficiales que detectaron a la unidad, pues “además de que quienes laboran así lo hacen de manera irregular, les quitan a los taxistas sus ya de sí mermados ingresos”.

Por otra parte, expuso que tras la presentación del amparo circulado por la trasnacional Uber para operar en el estado de Veracruz, que quedó comprobado no es permiso como tal, los taxistas continúan con reuniones informativas en diferentes municipios del estado.

Destacó a los taxistas de Martínez de la Torre, quienes preocupados por la situación, implementaron un sistema de seguridad a través de un código QR, con el cual el usuario puede identificar los datos, tanto del conductor como de la unidad.

Al enfatizar que espera las autoridades estén haciendo su trabajo no nada más por las próximas elecciones, agradeció que el pasado 27 de febrero se haya aprobado en el Congreso del Estado una iniciativa con beneficio para su gremio.

“Los diputados tuvieron a bien aprobar que ante la falta de la verificación no nos tengan que iniciar el proceso de la revocación de la concesión; además, tener la licencia tipo A hoy nos permite y faculta para poder conducir los acreditados a la categoría B y C”, explicó.

Lo anterior, apuntó, es una “muestra de que cuando quieren apoyar a la ciudadanía, lo hacen, y lo hacen bien”.

Exigen suspensión de apps en el Estado

Veracruz, Ver.- Matías Ramón González, de la Hermandad de Taxistas, conductor entre la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, hizo un llamado urgente al gobierno para que se faje los pantalones y ordene suspendan el servicio de taxis que particulares prestan a través de la empresa Uber y otras aplicaciones.

Acusó que la operación de estas empresas en el estado es un secreto a voces y recalcó que de por sí la pandemia del Covid-19 está causando estragos económicos en el sector taxista y la operación de estas aplicaciones vinieron agravar más la economía del sector.

Dijo entender que cada persona tiene el derecho a decidir cómo y con quién viaja, pero dejó en claro que los taxistas sólo tienen la posibilidad de trabajar como hasta ahora. “Nos están dando la espalda para sacar a las aplicaciones del puerto. Nos afecta en que ahorita el trabajo está bajo y el poco trabajo lo compartimos de manera desleal con ellos”.

Y es que recordó que ellos cumplen con el pago de impuestos y cursos para que les otorguen la licencia correspondiente que además cuesta más cara que la que ocupa un automovilista particular. “Nosotros tuvimos que pagar por una concesión, pagamos por una licencia más cara que cuesta como 2 mil 500 pesos y a parte el curso que hay que pagar y ellos no pagan nada de eso. Vemos muy mermado el ingreso”, insistió.

En el caso de la agrupación se han visto afectados 150 taxistas pero se estima que entre Veracruz y Boca del Río hay cerca de 8 mil y por eso a nombre de la agrupación exigió al mandatario veracruzano que honre su palabra, pues al inicio de la administración declaró públicamente que no se permitiría el ingreso de Uber a Veracruz y, ahora, cientos de vehículos ya prestan el servicio en la conurbación Veracruz-Boca del Río.

