“No vengo a cobrar venganza”, dice gobernador en casos de Yunes Linares y Karime

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que su administración no tomará venganzas contra los exservidores públicos que hicieron mal uso de los recursos o cometieron actos que afectaron las finanzas del Estado.

En conferencia de prensa, aseguró que se mantendrá al margen de las decisiones y acciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tome en torno a los casos de investigación en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y la expresidenta del sistema DIF estatal, Karime “N”.

“Yo no vengo con la espada desenvainada a cobrar venganzas, pero tampoco a ser cómplice de la injusticia y robadera anterior. Fue un anuncio de la FGR sobre dos personas que están relacionados con el Gobierno anterior, no quiero que me vuelvan a meter como en los casos que ya conocemos, tengo que ser respetuoso”, dijo.

Refirió que tal y como lo hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se mantendrá al margen de las decisiones que tome la Fiscalía, pese a que tengan la oportunidad de “atacar”.

“Observé cuando le hicieron la pregunta al Presidente, en otros tiempos era el momento indicado para echar toda la batería contra el señalado, la prensa te pregunta y es la oportunidad de opinar, desde esta posición se lanzaron improperios contra el Presidente cuando era candidato, pero nosotros no actuamos de la misma forma, yo podría aprovechar para disparar todas las balas mediáticas, pero no lo haremos”, expuso.

Aseguró que desde el Ejecutivo no habrá venganzas; sin embargo, sí se está a favor de las acciones legales que se apliquen contra quienes actuaron de forma inadecuada.

“Eso sí sería una venganza, me lo estás preguntando y pues ahí te voy, le das con todo, dices todo tipo de improperios nada más por venganza, ya si es culpable o no, eso se determina después, pero no es así”, expresó.

En torno al caso del exgobernador, destacó que tiene conocimiento de que la FGR está actuando por presuntos desvíos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), pero, las denuncias que su gobierno interpuso, aún no se integran.

Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Respecto a si su Gobierno contempla adherirse al tratado de extradición de Karime “N”, puesto que después de que llegue a México, únicamente puede ser juzgada por los delitos que se le señalen inicialmente y no le pueden agregar más, manifestó que es un tema de la Fiscalía en el que prefiere no intervenir.

“Que en la instancia se defiendan los aludidos y se haga justicia, nosotros tenemos varias denuncias contra exfuncionarios y están en la ruta, pero no vamos a caer en el juego de exhibir a los presuntos responsables”, agregó.