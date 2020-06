Normas para elecciones son voluntarias: OPLE

Xalapa, Ver.- El consejero presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, afirmó que estarán normados y regulados por las leyes federales y estatales en materia electoral.

Esto lo declaró con relación a la publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre el proyecto de Norma Mexicana a Organizaciones Electorales en todos los niveles de gobierno, con el supuesto fin de mejorar la calidad de las mismas.

Aseguró que la nueva norma para las elecciones es aplicada por una empresa privada y ellos se rigen por las leyes vigentes tanto federal y la estatal, así que cuentan con la calidad necesaria.

En entrevista, señaló que el contexto es importante debido que no es un tema sencillo, y se publica como un aviso de una consulta pública de una norma mexicana.

Realmente quien lo propone es un instituto privado que es el Instituto Privado de Normalizaciones y Certificación A.C. (…) No es en sí la Secretaría de Economía la que saca dicha propuesta

Bomilla señaló que este caso son normas voluntarias y no obligatorias, pero no de la Secretaría de Economía, por lo tanto no es una propuesta oficial del gobierno federal, sino de una empresa privada.

Explicó que esta norma pretende certificar la calidad de los procesos electorales tanto nacionales como estatales que realizan tanto el INE como el OPLE, tanto de actividades previas y posteriores a la contienda electoral.

Los órganos electorales tanto del INE como OPLE miden la calidad en apego a la ley, y son las reglas que los actores políticos pactaron a través del Congreso y no a normas que fijen los particulares

Explicó que el OPLE estaría en condiciones de aceptarla o no en su momento, pero ellos seguirán con las leyes tanto federales y estatales, debido a que eso los rige, evalúa y certifica el buen trabajo.