[Video] Nos cuidamos, dice la gente, pero hubo 752 contagiados en un día

Veracruz, Ver.- Luego del aumento en casos de Covid-19 en los últimos días en el estado de Veracruz, ciudadanos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río comentan que mantienen los cuidados básicos para reducir el riesgo de contagio, que va desde el uso de cubrebocas, hasta el lavado constantes de mano.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Salud, en el estado de Veracruz se registran 15 mil 150 personas fallecidas por Covid-19 desde que inició la pandemia. Solo en los primeros 11 días de este 2022 se registran 2 mil 123 personas contagiadas.

Sin embargo, a diferencia de los otros picos de contagio, durante esta cuarta ola tienen confianza en que la vacuna Covid será de utilidad para reducir el riesgo de contagio y síntomas graves de la enfermedad, en caso de contagiarse.

Juan González Grajales, profesor de medio tiempo del Instituto Superior Tecnológico de Veracruz, comparte que no ha bajado la guardia durante la pandemia de Covid, ya que utiliza cubrebocas de manera permanente en sitios cerrados o con muchas personas.

“Lo recomendable, lavarse las manos, usar el cubrebocas en lugares concurridos y que hay confinamiento, en la calle lo uso poco, sobre todo si hay poca gente en la calle; el cubrebocas lo lavo cada dos o tres días y lo rocío con sanitizante”.

Por su parte, Sergio Muñoz, abogado de profesión asegura que mantiene un estricto confinamiento junto con su familia, pues únicamente sale de su domicilio para actividades necesarias.

Por lo demás, dice que mantiene jornadas de trabajo en casa y evita asistir a reuniones sociales o eventos con grandes cantidades de personas.

“Uno sigue las medidas que se dictan, no salimos a menos que sea absolutamente necesario (…), todo el tema del trabajo lo llevamos a cabo desde casa, todo por teléfono, video llamada y salvo los trámites en donde se entregan documentos es que acudimos”, relata.

Enrique Bárcenas Jaimes, comerciante ambulante, reconoce que la cuarta ola de Covid genera incertidumbre a la población en general, no obstante, asegura que hasta ahora ha librado contagios gracias a las medidas sanitarias que implementa.

Entre otras cosas, afirma que usa el cubrebocas de manera permanente, además de mantener las manos limpias en todo momento. Otra de las acciones que realiza es higienizar su mercancía constantemente, además de no acercarse mucho a los clientes.

“No dejar de usar mi cubrebocas, lavarme las manos, no tocarme la cara, gel antibacterial o en su defecto alcohol. Estamos en invierno y es cuando más atacan las enfermedades respiratorias, bendito Dios no me he enfermado”.

Antonio Cabañas Saldaña, profesor jubilado, se dijo tranquilo porque en esta ocasión el aumento de casos se verá más en personas que no se vacunaron o no toman las medidas preventivas para evitar contagios.

En su caso, relata que cuenta con las dos dosis reglamentarias y el refuerzo de la vacuna Covid-19, pero además tiene la vacuna contra la influenza. Para reducir riesgo de contagios busca mantener un círculo cerrado de amistades, solo con personas ya vacunadas.

“En primer lugar tener tus tres vacunas ya completas, además de la vacuna contra la influenza, juntarme con gente que ya esté vacunada y no asistir a lugares donde hay mucha gente, por lo demás hago mi vida normal, con los cuidados que debo tomar”, menciona.

María Engracia Jarano Torres, residente de la ciudad de Veracruz, comparte que fue una de las primeras pacientes de Covid-19, por lo que desde entonces mantiene estrictas medidas sanitarias para evitar un nuevo contagio.

Afirma que el uso de cubrebocas y gel antibacterial son una medida de uso permanente, además de contar con sus vacunas anticovid.

“Lo que busco es cuidarme lo mejor posible, yo tuve la enfermedad en un principio, cuando empezó la pandemia, pero ahorita lo que procuro es cuidarme, tengo mis vacunas y el refuerzo, uso cubrebocas, gel antibacterial y todo”, señala la señora Jarano Torres.

Atención de pacientes Covid se desarrolla de manera normal

Xalapa, Ver.- Una fila de alrededor de 20 personas, positivas a Covid-19, esperaba en el área de urgencias del Issste Xalapa a ser atendidas, quienes aseguraron que el tiempo de espera era el “normal”, que la fila avanzaba rápido y que les estaban atendiendo.

Con todas las medidas de seguridad, la sana distancia, y al aire libre, las personas, en su mayoría mujeres, quienes llevaban en la mano su prueba positiva, comentan que salieron positivas el pasado lunes y que asistían por tratamiento médico, así como por incapacidad las trabajadoras.

Una empleada administrativa de esa institución, quien comparte que es la tercera vez que se contagia, pues en julio y agosto del año pasado se enfermó, añade que le dieron incapacidad por siete días, así como dos medicamentos para su tratamiento.

En la fila, estaba también una doctora, quien también es positiva, sin embargo, no podía asegurar si se contagió en su trabajo o en algún otro lado. Ella comenta que el tiempo de espera para ser atendida es el “normal”, que la atención hasta ese momento era buena y que esperaba que le dieran la incapacidad.

Sobre los síntomas, añade, que se le presentaron leves, con dolor de garganta y tos, sin embargo sí requería estar aislada para no esparcir el virus.

Con ella coincide, otra de las personas en la fila, quien explica que el lunes se hizo la prueba que salió positiva y que los síntomas fueron dolor de cabeza y espalda, así como agotamiento.

Considera que no había esperado mucho en la fila de atención, así como que el tiempo de espera era de entenderse ante la cantidad de personas que están dando positivo, por lo que conmina a “ser pacientes, pues nada gana uno desesperándose”.

Otra de las mujeres en la fila conmina a las personas a guardar una distancia de cuando menos dos metros, pues dice que el Ómicron se contagia a esa distancia, asimismo invita a la reportera a usar doble cubreboca, pues los de doble capa no son tan efectivos, así como lentes o careta, puesto que la labor obliga a hablar con diversas personas.

Se confirma presencia de la variante Ómicron

Xalapa, Ver.- Luego del anuncio oficial que confirma la presencia de la variante Ómicron de Covid-19 en el estado de Veracruz, el 12 de enero se alcanzó el número de contagios más alto en lo que va de 2022.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal, están confirmados 752 nuevos casos; el martes fueron 561 y el 10 de enero, 127, así como mil 965 activos, que ayer se elevaron a 2 mil 609.

La institución sanitaria confirmó además el registro de seis muertes más por esta enfermedad para alcanzar así las 15 mil 082, contadas desde el inicio de la pandemia.

En lo que va de la emergencia, están confirmados 127 mil 532 casos y se han recuperado 109 mil 844 pacientes; hay aún 13 mil 558 sospechosos en investigación.

Sube demanda de vitaminas

Xalapa, Ver.- Ante la nueva ola de Covid-19, en Xalapa ya hay incremento en la venta de vitamina “c”, antivirales para los que no se requiere receta médica y multivitamínicos.

Encargados de farmacias expresan que desde la primera semana del nuevo año hay una mayor demanda, pero se dispararon las ventas con el cambio de semáforo de riesgo epidemiológico para la capital del estado.

“No son compras de pánico como pasó al principio de la pandemia, pero sí es muy claro que quieren productos de prevención y para fortalecer el sistema inmunológico”, mencionan.

En lo mismo coinciden tanto proveedores de medicina de patente como de similares: “Hay preocupación por la nueve variante. La Ómicron está generando temor”, dicen.

Aunque en algunos establecimientos hay desabasto de los vitamínicos más comerciales, consideran que solo será por unas 24 o 48 horas, pues para esta semana habían solicitado la misma cantidad que la pasada.

Refieren que tuvieron que hacer otro pedido para poder atender a la población sin problema.

Entre los antigripales más solicitados nombran el Antiflu-Des en sus distintas presentaciones, tanto para niños como para adultos.

Opinan que se debe a que su fórmula está diseñada para el tratamiento de influenza tipo A, por lo cual pueden pensar que les servirá en caso de enfermar, aunque sea para aliviar algunos síntomas.

Hace unos días, Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la variante Ómicron tiene menor proporción de daño en los pulmones.

“En personas vacunadas, el cuadro clínico por Covid-19 es parecido al catarro común. Gracias a las vacunas ya no se registra un aumento en hospitalizaciones y defunciones como ocurrió en las otras olas”.

Llama a no automedicarse si se tiene sospecha ante cualquier síntoma (fiebre, dolor muscular, de cabeza y garganta o fatiga). Por el contrario, recomienda buscar pronta atención.

En su mensaje a la población reitera que es fundamental vacunarse para prevenir enfermedad grave y reforzar el lavado de manos, el uso de cubrebocas, mantener sana distancia, evitar aglomeraciones y aplicar estornudo o tos de etiqueta.

