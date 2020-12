“Nosotros este mes no tenemos nada que festejar, tenemos una silla vacía”: Colectivo

Xalapa, Ver.- Este domingo, el Colectivo Familiares Enlaces Xalapa inauguró la exposición fotográfica “Un camino de lucha y esperanza” de la fotógrafa Jazz Maldonado, dedicado a personas desaparecidas y para subrayar que sus familias no tienen nada que celebrar este mes.

La exposición se encuentra afuera del Palacio de Gobierno y estará del 27 al 29 de diciembre; en ella se muestra cómo las familias realizan la búsqueda de sus seres amados en campo, en otros lugares de la República, psiquiátricos, o en situación de calle.

Victoria Delgadillo | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Esto es por que nosotros este mes no tenemos nada qué festejar, nosotros tenemos una silla vacía, nosotros no podemos tener una cena de navidad completa porque nos hace falta alguien de nuestra familia. Nosotros estamos aquí recordando a nuestros hijos, haciéndolos visibles y que en nuestra memoria siempre están, aunque no estén presentes, siempre están en la memoria de cada uno de los familiares”, dijo Victoria Delgadillo madre de Yunery Citlally Hernández Delgadillo.

A esa inauguración acudió el alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Namiko Matzumoto Benítez, la encargada de la Comisión Estatal de Búsqueda Brenda Cerón entre algunas otras; sin embargo, aclaró que fueron invitadas para que no se olviden los rostros de quienes están ausentes y su problemática sea visible.

“Están aquí las autoridades, pero nosotros siempre con las exigencias, y están aquí porque ellos saben la problemática que existe, ellos saben que hay muchísimos desaparecidos, ellos saben que las familias buscamos y que exigimos y ellos al igual que nosotros deben unirse a nosotros para buscar nuestros familiares y vean que es un trabajo de campo, de búsqueda porque no nada más es tener un desaparecido”, añadió.

Refirió que si dejan de exigir a las autoridades éstas dejarán de trabajar, “si tu no te vas al campo a buscar, a rascar, cuándo vamos a encontrar a nuestros familiares, están aquí las autoridades pero con exigencias porque saben que nosotros vamos a seguir exigiendo y que estos rostros los seguimos buscando”.