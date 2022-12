Daniel Cordero Gálvez nuevo presidente del Colegio de Notarios de Veracruz

Xalapa, Ver.-Daniel Cordero Gálvez es el nuevo Presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz tras la asamblea para elegir al Consejo Directivo para el bienio 2023-2024, realizada ayer en esas instalaciones.

Al obtener la mayoría de votos la planilla que encabezó Cordero Gálvez "Unión, Fortaleza y Servicio" y al hacer uso de la voz, subrayó que uno de los principales retos que tiene es reposicionar el notariado.

En su mensaje dijo que es importante recordarle a la ciudadanía y hacerles hincapié a las autoridades, la importancia de la institución y del notario como actor de paz social y factor importante de asesoría a la población.

¿En dónde tiene su notaría el nuevo presidente del Colegio de Notarios de Veracruz?

El notario público 16 de Nogales obtuvo la mayoría de votos y remarcó que son un vértice importante y necesario en esta sociedad y apuntó que se someterá en dos años a "lo que venga y este por venir en el notariado", como decía el poeta romano Ovidio.

"Los 94 que no votaron por este proyecto quiero que sepan que me han dejado una gran enseñanza porque sé que algo falló para no convencerlos que votaran por mí, pero mi mayor compromiso y el mayor compromiso que votaron por esta planilla es por los 149 que votaron por nosotros, muchas gracias".

Así, se comprometió a cumplir con las propuestas planteadas en los recorridos que hizo por la entidad pues remarcó que es un hombre de palabra y de hechos.

"No solo es una bonita presentación sino poner pasión en lo que vamos a trabajar".

"Agradecerle a mi equipo, a mis acompañantes, a los ocho integrantes de la planilla Unión, Fortaleza y Servicio, hoy Consejo Directivo Electo el que me hayan acompañado en esta aventura", finalizó.