Tercer reactor nuclear en Laguna Verde es innecesario: Movimiento de Resistencia Civil

Xalapa, Ver.-Desde el Movimiento de Resistencia Civil "La Leyenda de Chucho el Roto" se consideró innecesaria la construcción de un tercer reactor en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en el municipio de Alto Lucero.

El vocero de este movimiento, Jorge Morales Barradas, señaló que no sólo es necesaria la detención de un crecimiento en este espacio, sino también atender las vías de comunicación y lograr el reajuste a las tarifas eléctricas.

La semana pasada, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que no se considera la construcción de un tercer reactor en esta Central Nucleoeléctrica.

¿Cuál es la principal demanda de los integrantes del movimiento "La Leyenda de Chucho el Roto"?

Al respecto, Morales Barradas destacó que la lucha de los pobladores de más de 20 municipios no sólo es obtener un cobro justo por el uso de la energía eléctrica, sino tener las condiciones de seguridad necesarias para aplicar en caso de una emergencia.

"No hace falta construir un reactor más, no hace falta poner en un mayor riesgo a la población, tenemos una buena producción de energía a nivel nacional, se maneja que del cien por ciento de la energía que se puede producir en las plantas, están operando al 65 por ciento las plantas en su generación, y se pueden producir de manera diaria 80 megawatts, cuando en una hora pico se han llegado a consumir 52 megawatts", dijo.

Refirió que lo que siempre se ha mencionado es que se requiere inversión en la distribución eléctrica, pero no en generación.

"El riesgo que nosostros hemos mencionado sí es latente en Laguna Verde, nosotros hemos mencionado que no se contemple la construcción de una nueva planta nuclear, ahí, en Laguna Verde, tenemos dos reactores y si no se pretende construir uno nuevo es porque evidentemente no se requiere", expresó.

Indicó que se continuará pidiendo que se de mantenimiento preventivo y correctivo a la planta Nucleoeléctrica, tanto al interior como al exterior.

"Vamos a pedir que se les de el mantenimiento preventivo al exterior y eso incluye las rutas de evacuación, se necesita que al menos en el radio de los 60 kilómetros las carreteras tengan la atención debida, nos da gusto que con la nueva administración federal no se contemple la construcción de otro reactor, pero vamos a seguir insistiendo en que se le brinde la atención que se requiere a las carreteras", comentó.

En su opinión, en la administración federal y la estatal que iniciará el 1 de diciembre, se tendrá voluntad para atender los temas sociales, pero es necesario que todos los proyectos sean puestos en marcha.

Sobre la reclasificación de tarifas eléctricas, el líder social puntualizó que es indispensable que este tema se atienda aplicando los estudios y análisis necesarios.

"En el tema de las carreteras hablaron nada más de bacheo, pero no de una rehabilitación o mantenimiento completo, la carretera 180 solo hay que recorrerla para darse cuenga de las condiciones en las que se encuentra, vemos bien que se le vaya a dar mantenimiento, solo que pedimos que al ser una ruta de evacuación sea ampliada, tal y como se prometió en campaña", expresó.