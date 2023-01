Delitos cibernéticos por email o celular persisten; así puedes evitarlos

Especialistas en ciberseguridad alertan que los delitos cibernéticos no solo continúan al alza sino que también es constante la generación de nuevas estrategias.

Robo de datos e identidad, así como fraudes por correo electrónico y mensajería instantánea se posicionan como los más comunes; el riesgo de convertirse en víctima está latente todos los días, puntualizan.

¿Cuántos delitos cibernéticos se han registrado?

De acuerdo con datos de la Dirección Científica de la Guardia Nacional, en Veracruz, solo de 2019 a 2021 hubo mil 322 denuncias y los delitos informáticos más recurrentes fueron al comercio electrónico.

También se registró difamación, amenazas vía internet, acoso, suplantación de identidad y robo de contraseñas en redes sociales, con el fin de ingresar a cuentas en bancos, redes sociales, servicios y aplicaciones.

En el webinar “Hablemos sobre ciberseguridad”, coordinado por la plataforma Aprende, los expertos en análisis de riesgo Antonio Martínez Reyes y Héctor Correa Martínez exhortan a la población a conocer cuáles son las amenazas latentes.

Llaman a ser desconfiados y cautelosos con los correos electrónicos de desconocidos, así como con los mensajes o llamadas de bancos, instituciones o el mismo Gobierno, que además de pedir datos solicitan seguir ligas de dudosa procedencia.

Antes de seguir instrucciones, exhortan a realizar tres preguntas, ¿estaba esperando esta información?, ¿reconozco al remitente?, ¿realmente quiero seguir esta página?

El llamado es a ser conscientes y conectarse con cuidado, no compartir información, no abrir correos electrónicos ni archivos adjuntos de desconocidos, así como generar contraseñas fuertes y seguras.

Sugieren además usar antivirus y mantenerlos lo más actualizado posible, lo mismo para los sistemas operativos; otro consejo es respaldar todos los archivos en la nube o resguardar en discos duros, para que en caso de accidente o ataque no se pierda la información.

Otras indicaciones son bloquear anuncios y conocer cómo funcionan los anti-rastreadores de páginas; aseguran que aunque parecen complicados, en realidad son sencillos: “hay que perderles el miedo”.

Antonio Martínez enfatiza en que siempre se debe buscar una navegación segura, evitar entrar a páginas extrañas, no dar información sensible, no guardar usuarios ni contraseñas en el navegador.

Asimismo, no ingresar contraseñas en presencia de otros y utilizar contraseñas complicadas; en WhatsApp, no seguir ligas y no reproducir videos de desconocidos.

¿Qué son los malware y cómo pueden provocar fraudes?

Apunta que los malware, conocidos como códigos maliciosos, son programas informáticos que se colocan de forma oculta en un dispositivo con el objetivo de comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos.

“Una de las tácticas más recurrentes es hacer creer que son un banco o una institución con el fin de convencerte para que proporciones tus datos de manera colaborativa”, puntualiza.

“¿Te llegó un mensaje de texto a celular donde te piden llamar a un teléfono público o seguir una liga?, ¡duda! Es una estafa”, aseguran.

Héctor Correa Martínez, experto en estrategia, riesgo, cumplimiento y seguridad en datos y aplicaciones, llama a no olvidar que en el siglo XXI “el que tiene los datos tiene el poder”.