Nuevo etiquetado en productos es insuficiente, se debe concientizar a consumidores: Nutriólogo

Veracruz, Ver.- Antes que poner en marcha el nuevo etiquetado de valor nutricional de los productos, el nutriólogo del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Roberto Muñoz Joachín, dijo que las autoridades sanitarias debieron o deben promover de manera paralela una educación nutricional a la población.

No obstante las cosas se hicieron al revés y las familias siguen estando prácticamente en la ignorancia porque desconocen la cantidad y tipo de alimentos que deben consumir.

“Por ejemplo en Estados Unidos así se pudo abatir la obesidad, primero fue que se reformó en las primarias dado la información de cuanto son las calorías que se deben consumir y que alimentos son nutritivos y después de eso se implementó el etiquetado, aquí en México fue diferente, primero se etiqueto los productos y como que la gente todavía no sabe bien la cantidad de productos que debe consumir y cuáles son los alimentos que deberían consumirse precisamente”, refirió.

El especialista en el área destacó la importancia de que se privilegie la educación nutricional, pues de lo contrario los nuevos esfuerzos por parte del gobierno poco servirán.

“Hemos visto algo, si no hay una educación, siguen consumiéndolo o sea que si hablamos de que se va a dejar de consumir refrescos, chocolates o dulces, muchas veces eso se está consumiendo por adicción, dejan de consumir menos verduras o frutas para comprarse un refresco”.

Muñoz Joachín dijo no coincidir con los señalamientos de algunas empresas alimenticias en torno a que el nuevo etiquetado está satanizando los productos, no obstante lo que busca las autoridades es señalar el tipo de alimento y sea el consumidor el que decida si lo consume o no.

Dejo claro que ningún alimento es malo, pero lo cierto es que sí, se debe tener cuidado con la cantidad y frecuencia con que se consumen cada producto alimenticio y bebida.

“Hemos visto que se están llevando la sorpresa, que determinado alimento que pensaban que no tenía calorías, se está llevando la sorpresa que si tienen calorías y grasas saturadas. En cierta parte están descubriendo alimentos que no deberían consumirlos con mucha frecuencia, pero si pueden consumirme de vez en cuando”, finalizó el experto.