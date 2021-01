Nunca he tomado un peso del Issste: Cluni Aguilar

El jefe de Programación y Desarrollo de la delegación del Issste en Veracruz, Cluni Rafael Aguilar Lendechy, destacó que “nunca he tomado un peso ni recurso” de esta institución, además de que nunca ha pedido un centavo a su nombre.

Luego que en algunos medios de comunicación se difundiera un texto en el que de manera anónima acusaban al funcionario de desviar recursos del Issste hacia un laboratorio particular propiedad de su familia, Aguilar Lendechy respondió que en ninguno de los puestos que ha ocupado en la institución ha manejado recursos económicos.

Añadió que no tiene ningún señalamiento por parte de algún organismo auditor o alguna falta administrativa en los 36 años de servicio que tiene en el Issste. “Que no quieran ensuciar mi imagen para pedir mi renuncia porque nunca me he aferrado a ningún puesto. En cualquier momento me pueden liquidar conforme a la ley sin ningún problema”.

En ese sentido, reconoció que colabora como responsable sanitario en una empresa a cargo de su familia y destacó que esta no ha tenido una sola queja o demanda por parte de algún proveedor o cliente. “Puedo dar la cara de frente ante la sociedad xalapeña y cualquier persona. Soy un hombre de trabajo, de proyectos y de superación académica. Cuento con 4 doctorados, dos maestrías, dos especialidades, 3 diplomados y he realizado más de 50 trabajos de investigación”, precisó.

Respecto al texto, el químico aseguró saber quien hizo esa acusación y por qué lo hizo. Por ello, dijo, esa persona tendrá que responder a los daños de violación laboral, daños a la moral y daños patrimoniales ya que las notas agreden a su familia y negocio familiar. “Ya estoy preparando la demanda con las evidencias correspondientes para que respondan ante las acusaciones difamatorias infundadas”, concluyó.