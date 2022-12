Llama Obispo de Veracruz a políticos para que escuchen necesidades del pueblo

Veracruz, Ver.- El obispo de la Diócesis en Veracruz Carlos Briseño Arch llama a los políticos a escuchar a la población para que sensiblemente atiendan las necesidades ante la crisis económica y social que se vive.

En la homilía de este domingo navideño el prelado pide a los feligreses buscar la luz de Dios para discernir en la toma de decisiones tanto en la vida personal, familiar y social.

“El mensaje es que busquemos la luz de Dios, que nos ilumine para hacer y discernir y tomar las decisiones más correctas en nuestra vida no solo a nivel personal sino a nivel familiar, a nivel social precisamente con la luz de cristo vamos a tener los elementos necesarios para saber por dónde tenemos que ir y dónde no, al final de cuentas no es lo que nos suceda bueno o malo sino qué hacemos con eso”, externa.

¿Cuál es el llamado que se hace desde el Vaticano?

Menciona que desde el Vaticano se ha solicitado hacer conciencia en la sinodalidad que es “hacer camino juntos” por lo que incluye a los políticos a escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía que justo estos momentos no la está pasando bien ante la crisis que se vive.

“El Papa este año ha estado reflexionando sobre la sinodalidad para escuchar, nos pide a los pastores, obispos y sacerdotes que aprendamos a escuchar para caminar juntos y construir y eso aplica a los políticos escuchar lo básico, porque si no lo hacen difícilmente pueden ser sensibles a las necesidades de la gente”, expresa.

Asegura que ora por todos los políticos para que sean iluminados por Dios.

Pero comenta que ellos también deben dejarse eliminar por el santísimo para que puedan conducirse bajo su voluntad y hacer siempre lo correcto.

“Simplemente le pido a Dios que los iluminé y que ellos se dejen iluminar por Dios para que verdaderamente disciernan lo que es voluntad de Dios y lo que le agrada sabemos que es lo mejor”, afirma.