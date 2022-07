Se pusieron a trabajar en la calle Sayago tras 'regaño' de Ahued

Xalapa, Ver.- Tras la advertencia del alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, sobre que “quien no pueda con la obra, que la deje” en relación con el retraso de los trabajos de la calle Sayago, personal de la empresa encargada se puso a trabajar.

Luego de que el alcalde realizara un recorrido por esa obra y se encontrara con maquinaria parada, y sin personal trabajando, empezaron a laborar.

¿Cuál es el avance de la obra en la calle Sayago de Xalapa?

De acuerdo con el presidente municipal había un compromiso de trabajar en tiempo completo por lo que expresó su molestia ante la “lentitud y retraso que lleva esa obra”.

Además, advirtió que empresa que no cumple y tenga demoras no volverá a tener una adjudicación de obra en su administración.

También expuso que tomará las medidas necesarias para sancionar y apresurar esta obra que lleva varias semanas pues apuntó que, si bien se ha cambiado drenaje y tuberías de agua, había un compromiso de trabajar sábados y domingos.

“La gente está sufriendo las inclemencias de la obra para la falta de circulación para sus negocios, tienen razón, este domingo quise caerles para supervisar para que no me oculten las cosas. Sí quiero enfatizar mi molestia por la tardanza y la falta de compromiso y algunos vecinos me han llamado ya desesperados y les doy mi palabra que mañana mismo cito a reunión y el que no pueda que deje la obra”.

Expuso que no puede haber ni personal de su gobierno, ni empresas con esta capacidad “tan pobre” y con la falta de compromiso para cumplirle a la gente que está desesperada.

“Quiero dejar en claro, cualquier empresa que se atrase y no cumpla, jamás volverá a tener una obra en la administración de nosotros y también le voy a exigir al personal de Obras Públicas y supervisores que den cuenta de lo que está pasando ahorita. Perdón a las familias y comerciantes, pero les doy mi palabra que se apresurará la obra, cuéstele a quien le cueste, no podemos tolerar esta falta de compromiso de la gente”, dijo en un video que subió a sus redes sociales.