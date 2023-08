Trabajos en Lázaro Cárdenas no frenan la defensa de ambientalistas

El plantón de resistencia de la avenida Lázaro Cárdenas continuará aún cuando se retomen los trabajos del puente vehicular elevado a la altura de la Urban Center, “seguiremos resistiendo hasta que se pueda”.

Luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez diera a conocer que un juez determinó que pueden retomar la obra en esa zona, los ambientalistas que continúan en el campamento, dijeron que seguirán defendiendo los 100 árboles de la avenida que podrían ser afectados.

En ese lugar se observa maquinaria y a trabajadores dando continuidad a la obra, pero también las cartulinas y casas de campaña de los ciudadanos y ambientalistas que continúan en protesta por el derribo de árboles.

“Nuestro amparo nos permite defender el área que todavía no ha sido trabajada, ellos están trabajando el área que ya movieron, no está avanzando la obra, está en lo suyo. Nosotros buscamos defender un tramo de cien árboles porque se van a seguir a tesorería y van a matar muchos árboles que tienen más de 70 años de vida”, dijo una de las participantes del plantón.

¿Cuál es la importancia de esos árboles y qué opinan sobre las jornadas de reforestación?

A su decir, estos árboles les proveen de oxígeno y equilibrio para el medio ambiente, en una zona donde es muy necesario ante el paso de una cantidad importante de vehículos.

Sobre las jornadas de reforestación que está llevando a cabo la autoridad en distintos puntos de Xalapa señaló que se trata de árboles muy jóvenes que no reciben la atención que requieren y que se terminan secando.

“De evidencia tenemos los árboles (que sembraron) aquí adelante, que plantaron como cinco y cuatro de ellos ya están bien secos. ¿Qué responden a eso? Nosotros podemos demostrarles que en todas sus jornadas menos del 2 por ciento sobreviven y es real”.

Otra de las participantes, coincidió en que la lucha va a continuar porque el proceso legal que llevan otras organizaciones civiles que se sumaron a la protesta se sigue trabajando y no han sido notificados de lo contrario.

El plantón de resistencia de la avenida Lázaro Cárdenas continuará aún cuando se retomen los trabajos del puente vehicular | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“No hay un resolutivo definitivo hasta donde estamos enterados. Hay dos amparos que les impide a ellos seguir con la obra y hay un amparo que dice que solamente pueden continuar sin tocar los árboles”.

Cuestionó cuál es el uso que darán a los árboles que ya se han retirado, “¿los van a vender? Cuando pueden servir y cuando son una evidencia de la resistencia”.

“Nosotros seguimos resistiendo porque no hay un resolutivo definitivo que nos diga esto es así, ni a favor de nosotros ni a favor de ellos. Más bien hay dos a favor de nosotros que a ellos les impide moverse”.

Sobre los ciudadanos que participan del plantón, apuntó que hay vecinos que siguen apoyándolos y que el número de personas puede variar.

“Los horarios son diversos, pero no hay una cantidad exacta de decir somos 24, somos 15 porque de repente hay situaciones en las cuales son más de 30 personas que están apoyando, de repente son más, de repente son menos porque esto es así, tenemos diferentes actividades”.

Coinciden que la lucha va a continuar porque el proceso legal que llevan otras organizaciones civiles que se sumaron a la protesta se sigue trabajando | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Refirió que, aunque el gobierno estatal busque polarizar, en esa resistencia no hay postura política ni están siendo financiados por nadie.

“No estamos siendo apoyados por absolutamente nadie más que las y los vecinos, las y los ciudadanos de Xalapa que nos han apoyado de distintas maneras. A mí me preocupa mucho cuando dice que nos conoce porque yo no lo conozco, ¿cómo me conoce o nos conoce si nunca lo hemos visto pasar. Eso quiere decir que los policías que pasan y nos graban son para que él nos conozca, sí da un poco de miedo la situación porque definitivamente México, Xalapa y Veracruz no está como para ese tipo de afirmaciones”.

Aunado a ello dijo que siguen a la espera de que se de respuesta a la petición para realizar el plebiscito sobre esa obra para lo que se reunieron más de 16 mil firmas que se entregaron al Ayuntamiento de Xalapa.