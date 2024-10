Comerciantes perdieron ventas y empleados; obras en Lucio fueron su martirio más de 7 meses

Comerciantes de las calles Dr. Rafael Lucio y Abasolo, en el Centro de Xalapa, aseguraron que tuvieron pérdidas económicas de hasta un 70 por ciento, debido a las obras de rehabilitación realizadas por el ayuntamiento, las cuales duraron más de siete meses.

En algunos casos, se registró el cierre de negocios, el cambio de local e incluso el despido de personal, derivado de los pocos ingresos que se tuvieron durante los meses de duración de la obra.

Comercios de alimentos, hilos, dulces, ropa, frutas y verduras, piñatas y artículos desechables fueron afectados por esta obra. Ante ello, los comerciantes pidieron a las autoridades que se agilicen las labores que iniciaron en la calle Abasolo, a fin de minimizar las afectaciones porque se aproxima una de las mejores temporadas para ellos.

Fue el pasado 11 de marzo cuando iniciaron los trabajos de rehabilitación en esta calle, una de las principales de la zona Centro. La rehabilitación inició en el tramo entre las calles Tamborrel y Benito Juárez, para concluir en la calle Abasolo.

El pasado sábado se realizó la apertura de esta vialidad, a fin de ser aprovechada para el festival de Catrinas que se desarrolló ayer domingo.

Comerciantes de las calles Dr. Rafael Lucio y Abasolo, en el Centro de Xalapa, aseguraron que tuvieron pérdidas económicas de hasta un 70 por ciento

La rehabilitación integral de esta calle incluyó la pavimentación de 2 mil 536 metros cuadrados de superficie con concreto hidráulico, red de agua entubada, de drenaje sanitario y drenaje pluvial, así como alumbrado público.

Inicia obra en calle Abasolo de Xalapa

Este lunes iniciaron los trabajos de rehabilitación en las banquetas de la calle Abasolo, caracterizada por tener comercios dedicados a la venta de dulces, piñatas y artículos para fiestas.

De acuerdo con Sergio Hernández Rodríguez, propietario de comercio de alimentos, las afectaciones fueron considerables porque tanto las ventas, como el transporte que les entrega los productos no tenía acceso.

"Yo creo que se nos afectó en un 50 por ciento, fueron meses muy complicados, el hecho de que no había paso, que no se podían entregar alimentos sí nos afectó. No hubo acercamiento de las autoridades, por eso pedimos que estos trabajos que iniciaron hoy se agilicen", expresó.

Este lunes iniciaron los trabajos de rehabilitación en las banquetas de la calle Abasolo

En su caso, tuvo que despedir a tres empleados, ya que no podía sostener sus salarios por la caída de los ingresos. "La gente que consume alimentos ya no venía, iban a Revolución o Clavijero, que son las de más afluencia porque tienen paradas de camiones. Cerramos por la falta de personal, tuvimos que hacer un recorte, fueron tres empleados, esperamos que en un mes podríamos contratar nuevamente porque vienen las festividades fuertes", expuso.

Esteban García, encargado de tienda de dulces, refirió que sí se vieron afectados, pero tienen tiempo de recuperarse porque viene la temporada alta. "Sí nos afectó, porque tenemos clientes que pasaban por aquí, nos llamaban para que preparáramos los productos y solo los pasaban a recoger y eso ya no pasó", dijo.

Mencionó que perdieron alrededor de siete clientes diarios, lo que en sumatoria sí es una afectación mayor. "Pedimos que sean más ágiles, que se hagan los trabajos con más rapidez, les pedimos que su trabajo sea en el menor tiempo posible porque viene la temporada fuerte", manifestó.

Esta calle es caracterizada por tener comercios dedicados a la venta de dulces, piñatas y artículos para fiestas

Mario Fuentes Quijada, propietario de comercio de piñatas y artículos para fiesta, comentó que sus ventas se vieron afectadas en un 70 por ciento, debido a que el paso estaba cerrado para las personas. "Estuvo cerrado mucho tiempo en esta zona Lucio, la gente ya sabe que hay rehabilitaciones de calles, se hace mucho tráfico en el Centro, entonces algunas personas deciden ya no venir", comentó.

Consideró necesario que las obras de Abasolo se agilicen para evitar tener mayores afectaciones, especialmente porque los clientes comienzan a crecer desde la festividad de Todos Santos.

"El alcalde nos dijo que le Iban a poner velocidad porque son solo banquetas y la luz ya viene subterránea, entonces tienen que abrir esta calle, esta zona necesitamos que esté libre porque tenemos ventas en esta temporada, además las rentas son elevadas, por eso es que nos preocupa, queremos agilidad", expresó.

Renata Aguilar, empleada de tienda de hilos y estambres, indicó que las afectaciones fueron tales que tuvieron que cerrar uno de los locales que tenían cerca del puente Xallitic. Comentó que fueron varios meses en los que registraron una baja en las ventas de hasta un 60 por ciento. "Sí hubo afectaciones, se tomó la decisión de cerrar un local porque no daba para poder sostener los dos espacios", expuso.

Comerciantes dicen que sus ventas se vieron afectadas en un 70 por ciento, debido a que el paso estaba cerrado para las personas

Pidió a las autoridades que las obras pendientes se realicen en el menor tiempo posible para evitar afectaciones mayores en la zona, ya que se requiere una recuperación económica.





