Ocho exalcaldes deben aclarar destino de varios millones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que dos ayuntamientos de Veracruz deben aclarar el uso de 8 millones 502 mil 921.47 pesos, correspondientes a la Cuenta Pública 2020 y los cuales se relacionan con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fismdf ) y Fortaseg.

Las Choapas debe aclarar el destino de 6 millones 666 mil 383.62 pesos correspondientes al Fismdf y Coatzacoalcos tendrá que aclarar el uso de 1 millón 836 mil 537.85 pesos del Fortaseg.

Al realizar las auditorías correspondientes, la ASF detectó irregularidades en el uso de recursos en los ayuntamientos de Papantla, Tantoyuca, Tuxpan, Córdoba, Xalapa y Veracruz, mismas que fueron señaladas en los informes, pero que no requieren la devolución de recursos.

LAS CHOAPAS

Conforme a la auditoría de cumplimiento 2020-D-30061-19-1436-2021 como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó que el ayuntamiento de Las Choapas debe aclarar 6 millones 666 mil 383.62 pesos

En cuanto al ejercicio de los recursos del Fondo, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Disciplina Financiera, ya que se observó que el municipio no abrió la cuenta bancaria del Fondo dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado.

Asimismo, realizó pagos de obra pública mediante la emisión de 86 cheques por 26 mil 657 pesos y no por medio de transferencia electrónica; reintegró recursos no comprometidos e intereses del Fondo del ejercicio fiscal 2020 a la Tesorería de la Federación fuera de los plazos establecidos en la normativa; e incluyó gastos indirectos por concepto de realización de estudios y evaluación de proyectos como parte de las obras públicas que se realizaron a partir de ellos y no de manera independiente en el rubro de gastos indirectos dentro de la matriz de inversión para el desarrollo social.

De igual manera tuvo recursos comprometidos no pagados al 31 de marzo de 2021, los cuales fueron pagados en los meses de abril y mayo de 2021, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública federal.

Asimismo, el municipio ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos de control con debilidades en su diseño e implementación y con los resultados de la auditoría se corrobora el resultado de nivel medio obtenido en la evaluación del control interno, lo que amplía el riesgo de que los recursos.

COATZACOALCOS

El ayuntamiento de Coatzacoalcos es el único que resultó con observaciones respecto al Fortaseg, ya que debe aclarar el uso de 1 millón 836 mil 537.85 pesos, de acuerdo a la auditoría de cumplimiento 2020-D-30039-19-1434-2021.

Lo anterior, dado que al 31 de diciembre de 2020 el municipio no había comprometido, ni devengado el 2.7% de los recursos del subsidio y al 31 de marzo de 2021, aún no pagaba el 0.3%, por lo que se determinó que no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo, conforme a la normativa que regula su ejercicio.

La auditoría determinó que se infringió la normativa del subsidio, principalmente en materia del destino de los recursos, adquisiciones, arrendamientos y servicios y transparencia, ya que no se acreditó el uso de los recursos que corresponden al pago a la Secretaría de la Defensa Nacional para la adquisición de armamento y municiones correspondientes a la cotización número SIDCAM-CC-GOB-152/2020 que no fueron recibidos en el estado, ni entregados al municipio, ni éste, a su vez, a los elementos policiales para su uso. Por ello, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.

Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Foto | René Corrales

Además, se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos, pues el ayuntamiento no reportó de manera oportuna a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que se generaron, en su caso los resultados obtenidos y la evaluación de los recursos del Fortaseg 2020, por lo que los recursos del subsidio no fueron evaluados, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.

En relación al Fortamun se determinó que el ayuntamiento no incurrió en observaciones con cuantificación monetaria durante la auditoría; sin embargo, se identificaron irregularidades administrativas, conforme a la auditoría de cumplimiento 2020-D-30039-19-1433-2021.

Lo anterior, dado que no abrió la cuenta bancaria del fondo dentro del plazo estipulado por la normativa y realizó 135 pagos mediante cheque por un importe de 31 mil 014.7 pesos y no de forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

Por otra parte, los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos federales que le fueron trasferidos y reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentaron congruencia con la información financiera del municipio y se difundieron entre sus habitantes.

PAPANTLA

Por el ejercicio de los recursos del FISMDF, el ayuntamiento infringió la normativa, ya que se observó que la obra denominada ''Construcción de Tercera Etapa del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Belisario Domínguez'' se encuentra terminada; sin embargo, ésta no opera debido a que falta la conexión eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1 millón 531 mil 500 pesos. Dichas observaciones determinadas fueron promovidas y solventadas por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe.

Conforme a la auditoría de cumplimiento 2020-D-30124-19-1438-2021 se indica que el ayuntamiento ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos de control con debilidades en su diseño e implementación, así con los resultados derivados de la auditoría se corrobora el resultado de nivel medio obtenido en la evaluación del control interno, situación que amplía el riesgo de que los recursos del Fondo no se ejerzan en apego al marco jurídico aplicable.

En cuanto a los objetivos del fondo, éstos se cumplieron parcialmente, ya que se destinó el 97.0% de los recursos del fondo a obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda) y el 3.0% a gastos indirectos, con lo cual se atendieron los conceptos de gasto establecidos para el fondo en la Ley de Coordinación Fiscal; sin embargo, se invirtió el 0.6% de los recursos pagados del Fondo en una obra que no opera, concepto que no cumple con el objetivo del fondo.

TANTOYUCA

De acuerdo a la auditoría de cumplimiento 2020-D-30155-19-1439-2021 realizada al ayuntamiento de Tantoyuca se estableció que se presentaron inobservancias de la normativa, debido a que se observó la falta de implementación de programas necesarios para que los pagos se realizaran en forma electrónica mediante abono en cuenta de los beneficiarios, toda vez que realizó la totalidad de los pagos mediante cheque.

En el reporte se señala que el ayuntamiento ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos razonables en su sistema de control interno para las actividades que se realizan en la ejecución de los recursos del Fondo, y están orientados a garantizar la eficacia en el logro de sus objetivos, la confiabilidad de la información que genera y el apego a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, lo que fue corroborado con los resultados de la auditoría.

Pese a ello, se registraron incumplimientos a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo porque no se publicó en su órgano local de difusión, página de internet o en algún otro medio, los informes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en la aplicación de los recursos para el ejercicio fiscal 2020 y por remitir información que no es congruente ni coincide con el monto reportado como pagado en los informes presentados.

En cuanto a los objetivos del fondo, se cumplieron de forma razonable, ya que se destinó el 97.3% de los recursos en obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda) y el 3.0% a gastos indirectos, con lo que se atendieron los conceptos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

TUXPAN

El ayuntamiento de Tuxpan recibió 103 millones 657 mil 700 pesos del FISMDF y para el 31 de diciembre de 2020 había comprometió el 99.9% de dichos recursos y pagó el 64.4% de estos, mientras que al 31 de marzo de 2021 pagó el 99.8% de los recursos disponibles a esa fecha.

De acuerdo a la auditoría de cumplimiento 2020-D-30189-19-1441-2021 el ayuntamiento ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos de control con debilidades en su diseño e implementación; no obstante, con los resultados de la auditoría se constató la existencia de controles que de forma razonable aseguran que el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo se lleven a cabo con apego al marco jurídico aplicable.

En cuanto a los objetivos del fondo, se cumplieron de forma razonable, ya que se destinó el 98.3% de los recursos pagados a obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres, y mejoramiento de vivienda) y el 1.5% a gastos indirectos con lo cual se atendieron los conceptos de gasto establecidos para el fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.

CÓRDOBA

En lo correspondiente a los recursos del Fortamun, se menciona que en el ayuntamiento de Córdoba se determinaron cuantificaciones monetarias de las observaciones por 2 millones 400 mil pesos que corresponden al pago de conceptos que no cumplen con las características solicitadas durante el proceso de licitación y contratación, ni con la factura del pago realizada por la compra de tinacos.

En la auditoría de cumplimiento: 2020-d-30044-19-1435-2021 se indica que se hace referencia a tinacos con una capacidad de 1,200 litros y se recibieron tinacos de 1,100 litros de capacidad, por lo que se debió aclarar un importe de 2 millones 275 mil 900 pesos y se operaron mediante un reintegro a la Tesorería de la Federación la diferencia de los costos entre los tinacos de por 124 mil 100 pesos más los intereses generados por 7 mil 500 pesos.

Además, el ayuntamiento incurrió en inobservancias de la normativa, ya que no abrió la cuenta bancaria del Fondo dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior al fiscalizado; realizó pagos con cheques y no por medio de transferencias electrónicas; presentó inconsistencias entre la información reportada a la SHyCP; realizó reintegros a la Tesorería de la Federación fuera de los plazos establecidos; y realizó la adjudicación directa a 3 proveedores distintos de una adquisición de 12 equipos de cómputo, con capacidades, características y fechas de pago idénticas.

VERACRUZ

El ayuntamiento de Veracruz resultó con una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, ya que adjudicó una obra de manera directa la cual no contó con el dictamen correspondiente debidamente fundado y motivado; celebró contratos con proveedores que al momento de la contratación no contaban con la opinión del cumplimiento vigentes o contaban con la opinión del cumplimiento emitida con un sentido negativo, y presentó documentación alterada o modificada.

Conforme a la auditoría de cumplimiento 2020-d-30193-19-1443-2021 en relación al Fortamun el ayuntamiento ha generado y puesto en operación diversas estrategias y mecanismos razonables en su sistema de control interno para las actividades que se realizan en la ejecución de los recursos del fondo, y están orientados a garantizar la eficacia en el logro de sus objetivos, la confiabilidad de la información que genera y el apego a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, lo que fue corroborado con los resultados de la auditoría.

XALAPA

El ayuntamiento de Xalapa incurrió en inobservancias de la normativa, que corresponde en virtud que no implementó las medidas necesarias para cumplir con la transparencia y rendición de cuentas hacia su población porque la información reportada en el Formato de Gestión de Proyectos no corresponde con el total de proyectos realizados.

Según la auditoría de cumplimiento 2020-d-30087-19-1445-2021 los reportes del ayuntamiento presentaron inconsistencias entre los informes trimestrales del destino del gasto, del ejercicio del gasto, así como de los indicadores de desempeño sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos en el ejercicio de los recursos del Fortamun-DF del ejercicio fiscal 2020 y los registros del ejercicio y resultados del fondo, reportados a sus habitantes y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no presentaron la opinión de cumplimiento vigente de nueve contratos con proveedores.

De igual forma, se registraron incumplimientos a las principales obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que no muestran congruencia los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos que le fueron transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.