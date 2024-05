Octavo Distrito de AA cumple 50 años manteniendo sobrios a integrantes; así celebrarán

Por 89 años en Alcohólicos Anónimos (AA) se ha ayudado a personas a mantenerse sobrios. Su programa de recuperación “Doce pasos, doce tradiciones, doce conceptos” mantiene un fundamento simple: un alcohólico que comparte con otro. Si su forma de bebida está fuera de control, AA puede ayudarle.

¿Cómo celebrará Alcohólicos Anónimos su aniversario?

Para celebrar el 89 aniversario de la fundación de Alcohólicos Anónimos, organizan la 15 Semana Nacional de Información en la radio del 10 al 16 de junio para transmitir información sobre el método de recuperación de esta agrupación, pero también, para corregir interpretaciones erróneas que se puedan tener por parte de la población por el uso indebido del nombre, logotipos y derechos de autor.

La comunidad de Alcohólicos Anónimos (AA) se encarga de poner grupos en donde hay mayor necesidad y en las colonias más lejanas | Foto: David Bello| Diario de Xalapa

El Octavo Distrito del área de Veracruz Dos, Región Sur Poniente, ubicada en Azueta en Xalapa, perteneciente a la Central Mexicana de Servicios Generales de AA, cumple en junio su 50 aniversario de fundación.

¿Cuándo se realizarán las actividades por el 50 aniversario de AA en Xalapa?

Por ello, del 24 al 28 de julio se realizarán juntas abiertas y el sábado 29, en el salón ubicado en 5 de febrero, número 54, en la zona Centro, se llevará a cabo una reunión de información en la que se espera que la sociedad xalapeña sea informada para así concientizar a la población sobre el alcoholismo, sus síntomas y consecuencias.

Precisa que la Central Mexicana de Servicios Generales de AA, asociación civil, está conformada por aproximadamente 114 mil miembros en recuperación y cuenta con una red de ayuda mutua en todo el país, las cuales sesionan en terapia grupal de hora y media al día y de servicios totalmente gratuitos, motivo por el cual no cuenta con servicios de internamiento, anexos, granjas o casas de reposo ni albergue alguna.

¿Qué es AA?

AA es una comunidad de personas que comparten experiencias, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo.

¿Qué requisitos hay para ingresar a AA?

El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan derechos de admisión ni cuotas; se mantiene con contribuciones.

El Octavo Distrito del área de Veracruz Dos, Región Sur Poniente, ubicada en Azueta en Xalapa | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Precisa que AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Su objetivo primordial es mantener sobrios a sus miembros y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar ese estado.

¿Cuál es la historia de la fundación e Alcohólicos Anónimos?

Recuerda que la comunidad de Alcohólicos Anónimos celebra el 10 de junio como la fecha del nacimiento de la comunidad. Fue el día en que se fundó el primer grupo de AA en Akron, Ohio en 1935, fundado por Bill Wilson y Bob Smith. Desde entonces, la fecha se ha convertido en el Día de la Comunidad de AA.

En la reunión, Bill W. y el Dr. Bob compartieron sus experiencias y luchas con el alcoholismo, y comenzaron a desarrollar los principios y métodos de recuperación que se convertirían en la base del programa de los Doce Pasos de AA. Fue a partir de esta reunión que se estableció un grupo de apoyo mutuo donde los alcohólicos compartían sus experiencias con apoyo y aliento para mantenerse sobrios.

Esta fecha del 10 de junio se considera un hito importante en la historia de AA porque marcó el inicio de una comunidad de personas con problemas de alcoholismo que buscaban ayuda y apoyo mutuo para superar su adicción.

A partir de esta primera reunión, el movimiento de AA se extendió y creció, y hoy en día hay miles de grupos de AA en todo el mundo que siguen el enfoque de recuperación basado en el programa de los Doce Pasos.