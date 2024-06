Catedral de Veracruz, requiere renovar cinco equipos de aire acondicionado

Veracruz, Ver.- Alrededor de cinco equipos de aire acondicionado se requieren renovar en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Veracruz, reportó el vocero de la Diócesis de Veracruz, Aurelio Mojica Limón.

Y es que de esos, sólo tres equipos funcionan y ya son insuficientes para abastecer refrescar el recinto durante las eucaristías y demás actividades eclesiásticas.

Ya realizan el presupuesto que se requiere para poder renovar poco a poco los equipos de aire acondicionado, pues hizo ver que por el tamaño y capacidad que se requieren son onerosos.

¿En la catedral del puerto de Veracruz hay que renovar el aire acondicinado por altas temperaturas?

Además los que sirven también ya son algo viejos y es probable que con el tiempo dejen de funcionar al concluir su tiempo de vida útil, por ello reiteró la necesidad de ir cambiando los equipos.

“Aquí en catedral ya tenemos problemas con los equipos de aire acondicionado que son equipos grandes y algo costosos y que ya tienen que cambiarse, porque ya tienen varios años y en eso estamos precisamente”.

“Ya nos están dando presupuesto porque si ya no son suficientes los dos o tres. Son cinco equipos los que se necesita la iglesia catedral y por ahí son dos o tres que ya no funcionan. Se compró uno el año pasado, pero pues hace falta renovar o comprar poco a poco los otros para que más o menos tengamos aire acondicionado, porque ya con el tiempo y los calores ya vimos que no va a servir en los siguientes, pero ya los aires acondicionados se van haciendo indispensables”, admite.

Por otro lado, el ministro de la iglesia católica, descarta que vayan a modificar los horarios de misas y catequesis en las iglesias pertenecientes a la Diócesis de Veracruz, pese a los intensos calores que se resienten en el estado de Veracruz.

El vocero de la Diócesis de Veracruz, reconoce que un momento dado los ventiladores de los templos pudieran no ser suficientes para refrescar a los feligreses y menores que acuden a las actividades eclesiásticas, sin embargo hizo ver que es reducido el tiempo que permanecen en los recintos.

“Si los horarios, las actividades han seguido igual, aquí concretamente en Catedral nos vemos afectados por ejemplo en sábado cuando hay muchos niños en la tarde en la catequesis, los ventiladores no son suficientes, pero nada más en un rato, nos es mucho tiempo por mucho es una hora u hora y cuarto, entonces por eso es que se puede estar”, concluyó Mojica Limón.