Oncólogo de Hospital infantil denuncia desabasto de medicamento

Veracruz, Ver.- A través de un video el médico oncólogo, Sergio Miguel Gómez Dorantes denunció la falta de quimioterapias en el Hospital Pediátrico de la ciudad de Veracruz que dio como resultado la muerte de un menor este jueves.

Detalló que el personal está haciendo “milagros” para tratar de empatar medicamentos que puedan ser utilizados en algunas de las patologías de los más de 40 niños que se atienden en este hospital.

Dijo que este jueves ya falleció un menor debido a esta situación y hay otro en estado grave.

Asimismo, hay seis niños más con leucemia y para ellos no hay medicamentos que ofrecer, por lo que la situación es bastante preocupante.

“Ni siquiera se está dando agua destilada porque no hay quimioterapia, tenemos que hacer milagros y estar tratando de empatar frasco para ver que medicamento es compatible con que patología, ayer (jueves) falleció un niño, hay otro niño en recaída y lo que más me preocupa es que hay seis niños con leucemia que no tengo nada que ofrecerles, se van a poner a trabajar o nos van a dejar trabajar”, fue la exigencia que realizó en el video de 4 minutos con 44 segundos que posteo en su cuenta de Facebook.

Por ello demandó a las autoridades del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud ponerse a trabajar para abastecer los medicamentos necesarios para que los menores puedan recibir sus quimioterapias.

Comentó que los padres de los menores que se atienden en este hospital podrían buscar los medicamentos por fuera, pero en los últimos meses se han encarecido y es responsabilidad del estado es ofrecerlos.

Aclaró que estas denuncias públicas no tienen fines políticos y que sin importar los gobiernos que han estado al frente ha hecho los reclamos necesarios para que los menores tengan la atención necesaria para sus tratamientos.

“Los papas de onco son unos guerreros, son aguerridos y podemos buscar el medicamento, pero es responsabilidad del estado darle los medicamentos de quimioterapia, un etopósido hace seis meses costaba 150 pesos hoy cuesta mil 600 pesos, a partir de hoy no me quedo callado, los papás de niños con cáncer no se quedan callados y empezaremos a buscar quimioterapias”, denunció.