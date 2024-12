Necesaria una agenda de trabajo para los siguientes años con colectivos de búsqueda: ONU

Para el coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos, la reunión entre la gobernadora Rocío Nahle García y colectivos de familiares de personas desaparecidas debe ser tomado como un hecho excepcional, por lo que se tiene una buena expectativa.

En entrevista previa señaló que la intención es que se materialicen acuerdos concretos y puntuales en favor de las familias de personas desparecidas, pero además, que se apuntale una política pública tendiente a prevenir las desapariciones y favorecer la escucha y el entendimiento de las familias.

Señaló que es positivo que la gobernadora se reúna de manera temprana con los integrantes de distintos colectivos en el estado; pero afirmó que esto será positivo si se concreta una agenda y método de trabajo para los siguientes años.

“Es algo excepcional realmente, que una autoridad al más alto nivel se reúna tempranamente con integrantes de los distintos colectivos del estado”.

Por ello, dijo que están comprometidos en materializar un resultado óptimo y que sea la primera que marque una agenda en las próximos seis años en favor de las personas veracruzanas.

Refirió que si bien el estado de Veracruz no parte de cero, tampoco se podría afirmar que se ha hecho todo, por lo que dijo no hay duda que no se ha hecho lo suficiente para regresar a las familias que están desaparecidas para prevenir nuevos casos de desaparición y garantizar que no haya impunidad frente a todas las violaciones graves que se cometieron o evitar la revictimización.

“Para mí esta reunión sería positiva si se concretizan dos elementos, una agenda de trabajo y un método para cumplirlo”.

Agregó que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU ofrece asistencia y acompañamiento técnico, y recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada visitó Veracruz en el marco de su primera visita oficial.

“Tenemos la esperanza y por eso estamos aquí, si no tuviéramos la esperanza, créanme que estaríamos en otro espacio, mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos y tenemos claramente una expectativa favorable de esta reunión”, señaló.

Expuso que una lección fundamental ha sido la persistencia, la constancia, el mantener abierto siempre el diálogo, escuchar a las familias y comprometerse con acciones puntuales y mecanismos de rendición de cuentas.

