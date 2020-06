Operativo que golpeó bolsillo al Cártel de Jalisco debe aplicarse a otros carteles y piratería

Xalapa, Ver.- Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciara el éxito del operativo Agave Azul, con el que se concretó el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a mil 939 sujetos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —que opera en Veracruz—, personajes de la vida académica y empresarial de la entidad respaldaron el golpe dado al narcotráfico.

Juan Manuel García González, vicepresidente de división en Canacintra e Hilario Barcelata Chávez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, destacaron la efectividad del trabajo de la unidad que dirige Santiago Nieto en la desarticulación de la organización.

Juan Manuel García González, vicepresidente de Financiamiento y Programas de Apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), calificó como acertada la decisión del gobierno federal de bloquear cuentas bancarias pertenecientes a mil 939 sujetos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ya que “nada va a dolerles más que la cartera”. No obstante, el empresario veracruzano hizo un llamado a las autoridades a respaldar esta acción con una investigación profunda sobre el tema y a utilizar todos los recursos legales para que esto “no se vaya a caer”.

Expuso que la desarticulación de cualquiera de las redes del narcotráfico siempre será respaldada por el sector empresarial, ya que éste se ha convertido en un flagelo que termina vidas y familias. “Pegarle al tema económico es lo importante porque si tú desvalijas un sector y bloqueas sus flujos de efectivos vas a impedir la generación de más recursos derivado de inversiones”.

Además, se pronunció a favor de que este tipo de acciones se repliquen no sólo en el resto de los cárteles de las drogas, sino también en sectores ilegales como la piratería, ya que consideró que no es justo que mientras los empresarios intentan mantener sus negocios abiertos haya flujos de millonarios de efectivo en el país provenientes de actividades ilícitas. “Es saludable que si ya se emprendió esta acción se siga y no solo con aquello que tiene que ver con el narcotráfico, sino también con temas como el de la piratería en donde se manejan millones diarios”, indicó.

Respecto a la cooperación con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias para llevar a cabo el operativo “Agave Azul”, García González señaló que antes de pensar en una posible invasión a la soberanía nacional como se ha defendido en casos como el del petróleo o la seguridad, hay que ser prácticos y aceptar el trabajo coordinado no solo con Estados Unidos sino con cualquier país.

Si la colaboración con otros países ayuda de una manera acotada, que puedan proporcionar un trabajo de inteligencia y ayudar a las autoridades mexicanas yo estaría de acuerdo, siempre y cuando no sean ellos los que tomen las decisiones de nuestro país

"Usar la inteligencia es más efectivo"

“Más que oponer la fuerza física o militar al narcotráfico, lo que hay que hacer es justamente eso: identificar sus fuentes de financiamiento y sus flujos de dinero para cortarlos y dejarlos sin los instrumentos que les permiten tener todo el poder”, aseguró Hilario Barcelata Chávez, profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, al referirse al trabajo realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el llamado “Agave Azul”.

Indicó que ante el fracaso que han tenido los métodos punitivos para el control de la delincuencia organizada, que lejos de desarticular bandas ha ocasionado que éstas se dividan y reproduzcan, la estrategia de investigar el recorrido que hace el dinero producto del narcotráfico y bloquearle el paso pareciera un método más adecuado. “No es que no se tenga que hacer eso de usar la fuerza y capturar a sus líderes, pero ya sabemos que eso no ha dado los resultados que se quieren y había que buscarle por otra parte”.

Cconsideró que el éxito del operativo en el que participó la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos es que se realizó sin anunciarlo de manera previa. Reconoció que para muchas personas —entre las que se incluyó— el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera parecía estar enfocado en “buscar quién no pagaba impuestos” más que a enfrentar a criminales. “No se esperaba que pudiera dar un golpe de esa naturaleza, no tanto la magnitud sino la naturaleza y creo que nos callaron la boca a muchos porque esa es la manera en la que se debía actuar”, dijo.

Añadió que aunque no se tiene claro el porqué se comenzó con el Cártel Jalisco Nueva Generación, esta estrategia debiera seguirse con el resto de las bandas delictivas que operan en el país y apuntó que no solo en el tema del narcotráfico, sino que incluso en temas como el contrabando, la mercancía ilegal y hasta los actos de corrupción. “Es la manera en la que se pueden identificar las operaciones ilícitas de cualquier tipo porque al final de cuentas el dinero va a pasar por alguna institución bancaria y va a necesitar ‘lavarse’. Es ahí donde esos movimientos pueden detectarse por parte de los expertos”, concluyó.