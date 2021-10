Operativos de CFE no fueron con fines de inspección, son para cobrar critica: CANIRAC

Veracruz, Ver.- Al menos 15 restaurantes en la zona conurbada no cuentan con el servicio de energía eléctrica aún luego del operativo que desplegó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que más que para inspeccionar fue con fines de “cobro” critica el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río Marcel Van Eyck.

En entrevista lamenta la forma “tan abusiva” de actuar del personal que sin previa notificación realizó inspecciones en algunos establecimientos de la zona, encontrando supuestas irregularidades.

Detalla que son alrededor de 15 restaurantes los que aún se mantienen sin el servicio de energía eléctrica porque los trámites son tardados además que deben pagar multas de más de 300 mil pesos cuando tienen ventas mensuales que apenas alcanzan los 30 mil pesos.

“El personal todo el derecho para hacer una inspección, pero esto más que nada es para intimidar, los propietarios no estuvieron presentes y no saben que hicieron, este operativo no fue para inspeccionar vinieron para cobrar y ese es un delito también, lógicamente cuando nuestros socios no están correctamente bien conectados se merecen la multa, pero en este caso no sabemos esas anomalías”, indica.

Considera que aunque pudieran haber irregularidades no se trata de que “se están robando la luz” sino que la infraestructura de la CFE ya es muy vieja y no es la adecuada para la operación de la zona de Veracruz por su clima.

En ese sentido comenta que se logró tener un acercamiento con el delegado de la CFE en Veracruz para frenar este tipo de abusos contra el sector empresarial, en especial los restauranteros que aún no cuentan con el servicio.

“La próxima semana estaremos reuniéndonos para revisar este tema, principalmente lo de las multas porque los socios no cuentan con el servicio, cerraron y ya venimos de una crisis”, insiste.