OPLE entregado a intereses distintos para los que fue creado; perdió autonomía: MC

Xalapa, Ver.- El partido Movimiento Ciudadano anunció que acudirá a las instancias jurisdiccionales para hacer valer su derecho luego de la aprobación de la asignación de diputaciones plurinominales a los partidos políticos.

En un pronunciamiento sostiene que el Consejo General del Organismo Público Local Electoral falta a su deber, en detrimento de la certeza al suprimirle engañosamente a Movimiento Ciudadano, una curul en el proyecto de acuerdo que fue aprobado ayer.

Local

Expone que el partido busca, en la mayor medida, la máxima representación y proporcionalidad.

“Está a prueba la confianza, la buena fe y la defensa de la democracia por parte de este Organismo; al final se sabrá si sus acciones ameritan recompensa o remoción”, refieren.

Acusó que, en julio pasado, fueron testigos de dos hechos: uno, de filtración del proyecto de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, que terminó en medios de comunicación, y otro, la publicación hecha por un consejero, que publicó a través de las redes sociales, la integración del congreso local, y la asignación de género.

“Y por si fuera poco, una segunda filtración, que la única diferencia entre uno y otro es de once hojas, porque el sentido es el mismo, donde agregan argumentos, pero mantienen los mismos resolutivos, que van en sentido distinto al primer proyecto filtrado en el mes de julio y la posición que el Consejo nunca desmintió de su propio consejero”.

También cuestionó a la consejera titular de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, “¿Por qué no sesionaron antes? ¿Por qué están violentado su propia normatividad interna? Me refiero al artículo 14, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Comisiones del Consejo General ¿Por qué no se nos convocó para discutirlo? Acaso lo quieren hacer todo en lo oscurito. ¿No cree usted que debimos ser consultados los representantes?”

Criticó que los consejeros se tomaron vacaciones por quince días hábiles, que concluyeron el lunes inmediato anterior, provocando con ello, la reducción de tiempos para atender la cadena de impugnación, dado que el 5 de noviembre, deberá instalarse el Congreso del Estado.

“Los tiempos se reducen en perjuicio de todos los partidos políticos y de la sociedad en general, que ve traicionada su confianza y violentado su derecho. Esto nos muestra que hay prácticas que se repiten tanto, que parecieran ley no escrita, donde un instituto pasa de la imparcialidad, a servir a intereses particulares, lo que nos lleva a concluir que hay un comportamiento parcial y tendencioso de este Organismo”.

Agregó que es una lástima que el Organismo que atendió con transparencia y profesionalismo dos transiciones gubernamentales y que se había venido caracterizando como un árbitro imparcial, ahora “lo veamos entregado a intereses distintos para los que fue creado, perdiendo su autonomía y atentando contra los principios rectores que le deben regir y que dicen proteger”.