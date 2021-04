OPLE hace oficial cancelación de candidaturas independientes

Xalapa, Ver.- De los 36 aspirantes a candidatos independientes a la alcaldía y diputación local en Veracruz, 12 incumplieron con la fiscalización de los gastos para recabar las firmas de apoyo y lograr la candidatura.

En sesión del consejo general del Organismo Público Local Electoral se acató la resolución por la que el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la posibilidad de que puedan competir en la elección del 6 de junio.

De los 12 aspirantes, serán sancionados Andrés Vázquez Cruz que buscaba la alcaldía de Pánuco y Víctor Manuel Garcés López que buscaba ser candidato independiente a la presidencia municipal de paso de Ovejas por no presentar el informe ante la autoridad electoral de los gastos por reunir las firmas para obtener la calidad de candidatos, por lo que perdieron el derecho a ser registrados en lo inmediato.

Además, se determinó notificar que Adolfo Hernández Ramírez y Antonio Frutis Montes De Oca, que declinaron de participar por la vía independiente, tampoco podrán ser postulados por un partido político en el proceso inmediato.

En los casos de los ciudadanos Andrés Vázquez Cruz, César Nieves Solís, Ernesto Hernández Morales, Héctor Zandria Contreras, Julio Cobos Calderas, Luna Linares Torrecilla Guzmán, Mario Alberto Chigüil Hernández, Oliver Olmos Cabrera, Víctor Manuel Garcés López y Víctor Sánchez Xotlanihua no podrán participar en el presente proceso electoral y en los siguientes dos.

El OPLE dará cumplimiento al acuerdo INE/CG347/2021, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos.

Al respecto el representante del partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, dijo que las sanciones impuestas a los aspirantes a candidatos independientes por parte de la comisión de Fiscalización del INE, son excesivas.

“Van más allá de fincar un precedente me parece inhibidor porque atentan contra el derecho político electoral a ser votado, no solamente para aquellos que fueron sancionados con la imposibilidad de ser candidatos para este proceso electoral sino más allá para quienes fueron sancionados en el extremo de no poder ser candidatos ni siquiera para el proceso electoral”, dijo.